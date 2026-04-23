La Plástica en Abril, más de tres décadas de aliento a las artes visuales

La Plástica en Abril, más de tres décadas de aliento a las artes visuales

Las Tunas.- Este miércoles se inauguró en la galería La Jungla, en la sede tunera de la Fundación Nicolás Guillén, la XXXVI edición de La Plástica en Abril, una cita que alienta lo mejor de la creación en materia de artes plásticas en nuestra provincia.

En esta ocasión el jurado, integrado por Leonardo Fuentes Caballín, Alexis Roselló y Gustavo Polanco Montero, luego de analizar las obras presentadas, otorgó el primer lugar de la muestra a Leonardo Raúl Roque. La obra laureada (Sin título) se realiza en óleo sobre lienzo, con matices monocromáticos y, al decir del autor, “mantiene su misma línea, partiendo desde lo cubano para llegar a lo universal”.

Por su parte, Leo Mayo conquistó el segundo escaño, ratificándose como uno de los autores más laureados en los últimos años y un evidente interés por ilustrar, desde el concepto, preocupaciones humanas y sociales, en general.

El tercer puesto lo mereció el joven Leandro Pérez con una pieza más lírica, demostrando la vitalidad de la manifestación también en cultores noveles.

Asimismo, Sacramento Acebo, Pedro Jesús Ávila y Edelsy Ramón recibieron menciones, mientras la Unidad Empresarial de Base Fondo Cubano de Bienes Culturales Las Tunas, entregó un premio colateral a la joven Daniela Gómez Torres. Esculturas, arte conceptual, retratos surrealistas y mucho más podrán encontrar los espectadores en la galería del sitio conocido como Centro Cultural Huellas, en pleno centro histórico de la ciudad.

Así, de las obras emanan diferentes estilos, técnicas y cosmovisiones, con predominio de símbolos que beben en algunos casos de la naturaleza (palomas, peces, aves, flores…) y otros, de la modernidad como fábricas y discursos inherentes al enfrentamiento de acciones bélicas. Colores, formas y mensajes –en definitiva- que devienen un regalo visual para la pupila curiosa.

No en balde, en las palabras del catálogo, Gustavo Polanco Montero expresó: “Abril llega cada año para recordarnos, con la lluvia y el calor repentino, que la vida se abre paso y con la vida, el arte (…). Los artistas de la plástica tuneros (20 en competencia y seis invitados) nos presentan una obra de temática libre, pero con un espíritu unánime: el florecimiento como acto de resistencia”.

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