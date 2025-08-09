Lluvia intensa causa inundaciones en la ciudad de Las Tunas

Las Tunas.- De severas cataloga el Consejo de Defensa en el municipio de Las Tunas las inundaciones provocadas la noche de este viernes por las intensas lluvias, que a la vez significan nuevo récord para el mes de agosto.

Repartos aguas abajo de los ríos Hórmigo y Ahoga Pollos y de otros arroyuelos y cañadas desbordaron sus cauces y ocasionaron inundaciones, lo que obligó a los vecinos, acostumbrados a estos fenómenos, a evacuarse.

También se reportan caídas de árboles que, en algunos casos, obstaculizaron el tránsito en arterias de la ciudad y arrastre de gran cantidad de escombros y lodo.

Autoridades del Consejo de Defensa Municipal, encabezados por su presidente, Roberto Carlos López Saborit, junto a funcionarios del Partido y el Gobierno Provincial recorrieron hasta horas de la madrugada las zonas afectadas, dirigieron las acciones e intercambiaron con los vecinos.

Técnicos y especialistas de la Dirección Municipal de la Vivienda transitaron este sábado los diferentes sitios para valorar las posibles afectaciones. Hasta el momento no se reportan daños considerables.

La lluvia precipitada sobre la ciudad de Las Tunas se clasifica como intensa, pues se reportaron 117 milímetros en tres horas, nuevo récord para el mes de agosto destacó a Tiempo 21 Raúl Oro, especialista del Centro Provincial de Meteorología; la anterior marca databa del 11 de agosto de 1998 y fue de 108 milímetros.

En otras partes de la provincia también fueron fuertes las lluvias. A la hora de redactar esta información se recopilaban los datos de la red del Instituto de Recursos Hidráulico, encargado de medir en sus pluviómetros lo que precipita alrededor de sus embalses y otras fuentes de abasto.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube