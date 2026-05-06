Campaña tributaria en Las Tunas marcada por el finalismo

Las Tunas.- La campaña de declaración jurada y pago de tributos correspondiente al año fiscal 2025, concluyó en Las Tunas el pasado 30 de abril, marcada nuevamente por el finalismo que caracteriza estos procesos.

De acuerdo con cifras preliminares, seis de los ocho municipios lograron cumplir en el plazo establecido. Sin embargo, el cierre se caracterizó por un ritmo acelerado en los últimos días, pues a cinco jornadas del vencimiento solo el municipio de Manatí había concluido.

Jobabo y el territorio cabecera, aún en proceso de ajuste del potencial, no alcanzaron el total de las declaraciones antes de la fecha límite, especialmente en las figuras de Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) y usufructuarios de tierras.

Fueron jornadas de intensa labor, con visitas directas a los contribuyentes en todos los municipios, esfuerzo al que se entregaron los trabajadores de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT). Así lo destacó en declaraciones a Tiempo 21 Onelia Vargas Tamayo, jefa de la oficina provincial de atención al contribuyente.

“Pocos días antes del cierre éramos la provincia más rezagada del país, con territorios que no alcanzaban ni la mitad del conjunto de contribuyentes”, dijo la especialista, quien reconoció al municipio de Manatí por marcar la pauta una vez más.

En los primeros días de mayo se depura el universo fiscal, sobre todo en el municipio cabecera que concentra casi la mitad del total de la provincia, para posteriormente aplicar lo establecido a quienes incumplieron con la Ley.

Según el potencial, cerca de 18 mil contribuyentes estaban obligados a presentar la declaración jurada en Las Tunas, la mayoría de ellos TCP. En menor proporción figuraban socios de mipymes, artistas, comunicadores y periodistas, quienes cumplieron en tiempo.

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