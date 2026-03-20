Productos biológicos, alternativa que apoya la siembra de cultivos varios

Las Tunas.- Durante el actual año 2026, los productos biológicos volverán a ser los mejores aliados de los agricultores de la provincia de Las Tunas, debido a la insuficiente disponibilidad o los altos precios de los fertilizantes, herbicidas y plaguicidas químicos.

Elaborar más cantidad de esas sustancias o usar mejor las que ya se obtienen es el camino que conducirá a incrementar los rendimientos a pesar de la mala calidad de los suelos o la sequía que generalmente persiste durante meses en todo el territorio tunero.

De Ecomic, que se produce a gran escala en la Cooperativa de Producción Agropecuaria Calixto Sarduy Arcia, hay muy buenas referencias entre los productores de alimentos de otras provincias; sin embargo, es mínimo su consumo en Las Tunas.

Tampoco es suficiente la obtención de humus de lombriz en los escenarios productivos de la provincia; ni siquiera en las diferentes unidades del sector estatal, que tienen más tierras, trabajadores y áreas dedicadas a los cultivos varios.

Igual ocurre con el uso de estiércol, biocompost, los microorganismos eficientes o los abonos verdes, prácticas agroecológicas con probada eficacia en los ocho municipios tuneros pues nutren el suelo al mejorarles sus propiedades físicas y químicas.

Para el control de las hierbas se carece de las sustancias apropiadas, mientras que las plagas de insectos dañinos se combaten con métodos naturales y la disposición de trampas de colores, la crianza de insectos benéficos y otras alternativas.

/lrc/