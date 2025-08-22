Entregan condición Colectivo Destacado Nacional a eléctricos del municipio de Colombia

Radio Victoria en Vivo

Raudel Rodríguez Aguilar
Por: Raudel Rodríguez Aguilar
Colombia, Las Tunas.- La condición de Colectivo Destacado Nacional le fue entregado a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Eléctrica del municipio de Colombia.

Tal distinción reconoce los resultados, administrativos y sindicales, durante el año 2024, en el que esta tropa de hombres y mujeres, se enfrentaron a disímiles tareas en medio de las limitaciones de recursos.

Yariety Grotestan Díaz secretaria del Sindicato de Trabajadores de Energía y Minas en la provincia, en la entrega del reconocimiento resaltó los méritos del colectivo que «logran estabilidad en la fuerza de trabajo; tienen un sistema de pago estable; cuentan con trabajadores con más de 20 años en el sector; se entregaron las distinciones propias del sindicato como la «Ñico López».

Obstentan además resultados en la actividad innovadora y los eventos de forum de base; participación en las actividades que convoca la Central de Trabajadores de Cuba; y el cumplimiento de los indicadores de eficiencia; entre los más sobresalientes».

Al acto asistieron las máximas autoridades en el municipio, que acompañaron la entrega de la condición que otorgó el Sindicato Nacional de Energía y Minas a propuesta del secretariado provincial en Las Tunas.

La UEB Eléctrica en Colombia junto a la salinera de Puerto Padre, fueron los únicos en alcanzar tal condición al cierre del año 2024 dentro del sindicato provincial, en el que el colectivo del sur tunero aspira a la condición de Vanguardia Nacional al cierre del año 2025.

