Samurais campeón de la Copa de Béisbol Social en Vázquez 

Puerto Padre, Las Tunas – El equipo Samurais se coronó campeón de la Copa de Béisbol Social 4 de abril en Vázquez, Puerto Padre, demostrando su poderío ofensivo ante Los Tanques en una serie pactada a 3 triunfos que terminó 2-0.

De acuerdo con los datos aportados por el corresponsal deportivo Arsenio Mora, en el desarrollo del torneo distinguió la presencia de figuras del equipo Leñadores de Las Tunas, tres veces campeón nacional, quienes militaron en las filas de los Samurais y Los Tanques, resultando determinante, sobre todo en el título de los vencedores.

En el desafío inicial, los Samurais impusieron su artillería pesada con una espectacular victoria de 22 carreras por 12. El triunfo fue para Yosbel Alarcón, mientras la derrota la cargó Luis González.

La ofensiva estuvo encabezada por Delio Betancourt de 7-5, con 2 jonrones y 2 dobles; Yosvani Alarcón de 7-4, un jonrón; Yordanis Alarcón de 4-3, con un jonrón y Oberto Coca de 5-3. Por Los Tanques, sobresalió Keniel Ferraz, al batear de 5-4.

Los Samurais liquidaron la serie en el segundo encuentro con un marcador de 15 carreras por 8. Yosbel Alarcón volvió a ganar en rol de relevo, mientras el revés fue para Walter Yero.

Los bateadores más sobresalientes fueron Oberto Coca de 5-4, con jonrón; Delio Betancourt de 5-2, también con cuadrangular; Yosvani Alarcón de 5-3, un jonrón y Yudier Rondón de 5-3, un jonrón.

La aportación de los campeones nacionales tuneros —Yosvani Alarcón, Yordanis Alarcón, Yudier Rondón, Oberto Coca y Alberto Pablo Civil Hidalgo— resultó clave para que los Samurais se alzaran con la Copa de Béisbol Social, dejando en alto el nivel del béisbol tunero incluso en certámenes locales.

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