Concierto de lujo: Orquesta Sinfónica de Las Tunas con director australiano

Las Tunas.- La Orquesta Sinfónica de Las Tunas se prepara para una noche extraordinaria este sábado 8 de noviembre a las 8:30 PM en el cine teatro Tunas, bajo la dirección invitada del reconocido director y compositor australiano-estadounidense Lee Bracegirdle. El concierto presenta un exquisito programa con obras de Dvořák, Debussy, Delius y Rimski-Kórsakov, ofreciendo un viaje musical por diferentes paisajes sonoros y épocas.
Incluirá la obra maestra Dvořák: Obertura «Carnaval», que está llena de vitalidad y espíritu festivo y evoca la energía y el color de una celebración carnavalesca. También a Debussy (arreglo de Büsser): Petite Suite, originalmente compuesta para piano a cuatro manos; esta encantadora suite orquestal consta de cuatro movimientos: «En bateau» (un sereno paseo en bote), «Cortège» (una procesión alegre), «Menuet» (elegante y refinado) y «Ballet» (un final vibrante y lleno de vida).
Asimismo, el auditorio podrá disfrutar de Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring (Al Escuchar el Primer Cuco de la Primavera), una pieza tonal impresionista que pinta un delicado paisaje sonoro, capturando la tranquilidad y el renacer de la primavera.
El concierto traerá, además, a Rimski-Kórsakov: Capricho español, un brillante tour de force orquestal basado en melodías folclóricas españolas. La obra, estructurada en cinco movimientos, es celebrada por su colorida instrumentación y sus ritmos vibrantes que incluyen una Alborada, variaciones, una escena gitana con cadenzas virtuosísticas y un Fandango asturiano final.
LEE BRACEGIRDLE, DIRECTOR DE PRESTIGIO INTERNACIONAL
El Maestro Lee Bracegirdle, director invitado, es una figura de prestigio internacional de una larga y versátil trayectoria. Con una sólida formación en la Juilliard School, desarrolló una exitosa carrera como cornista principal en orquestas de tres continentes, incluyendo más de tres décadas en la Sydney Symphony Orchestra.
Como director, se formó en el Salzburg Mozarteum y ha dirigido orquestas en Australia y América Latina. Desde 2016, ha mantenido una relación profesional con Cuba, siendo el primer australiano en dirigir en la Isla y forjando lazos con varias orquestas cubanas.
Sus propias composiciones son publicadas por el prestigioso sello C.F. Peters y han sido interpretadas por orquestas como la Sydney Symphony y la American Wind Symphony.
UNA NOCHE IMPERDIBLE
Este concierto representa una oportunidad única para experimentar un programa diverso y emocionante que recorre desde el lirismo impresionista hasta la pasión folclórica, la maestría de un director internacional de una conexión especial con Cuba y el talento y la dedicación de la Orquesta Sinfónica de Las Tunas en una noche de gran nivel artístico.
No se pierda este momento de lujo, una velada para disfrutar de la grandeza de la más universal de las artes.
