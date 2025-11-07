Concierto de lujo: Orquesta Sinfónica de Las Tunas con director australiano

Las Tunas.- La Orquesta Sinfónica de Las Tunas se prepara para una noche extraordinaria este sábado 8 de noviembre a las 8:30 PM en el cine teatro Tunas, bajo la dirección invitada del reconocido director y compositor australiano-estadounidense Lee Bracegirdle. El concierto presenta un exquisito programa con obras de Dvořák, Debussy, Delius y Rimski-Kórsakov, ofreciendo un viaje musical por diferentes paisajes sonoros y épocas.

Incluirá la obra maestra Dvořák: Obertura «Carnaval», que está llena de vitalidad y espíritu festivo y evoca la energía y el color de una celebración carnavalesca. También a Debussy (arreglo de Büsser): Petite Suite, originalmente compuesta para piano a cuatro manos; esta encantadora suite orquestal consta de cuatro movimientos: «En bateau» (un sereno paseo en bote), «Cortège» (una procesión alegre), «Menuet» (elegante y refinado) y «Ballet» (un final vibrante y lleno de vida).

Asimismo, el auditorio podrá disfrutar de Delius: On Hearing the First Cuckoo in Spring (Al Escuchar el Primer Cuco de la Primavera), una pieza tonal impresionista que pinta un delicado paisaje sonoro, capturando la tranquilidad y el renacer de la primavera.

El concierto traerá, además, a Rimski-Kórsakov: Capricho español, un brillante tour de force orquestal basado en melodías folclóricas españolas. La obra, estructurada en cinco movimientos, es celebrada por su colorida instrumentación y sus ritmos vibrantes que incluyen una Alborada, variaciones, una escena gitana con cadenzas virtuosísticas y un Fandango asturiano final.

