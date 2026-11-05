Premian talento tunero en certamen internacional de música de cámara

Las Tunas.- En el recién concluido XV Festival Internacional de Música de Cámara, con sede en La Habana, dos lauros alegran al Balcón de Oriente. La Orquesta de Cámara Juvenil de Las Tunas y el maestro Javier Millet Rodríguez, director titular de nuestra Orquesta Sinfónica, obtuvieron el Premio de la Popularidad y el título de Mejor Director del evento, respectivamente.

El elenco local participó así en el Concurso Internacional de Música de Cámara para jóvenes agrupaciones, certamen de gran exigencia convocado como parte del programa de esa cita.

El jurado, por su parte, estuvo integrado por prestigiosas figuras: Frank Fernández, William Roblejo, Daiana García, Niurka González y César López. Además, la lid respondió a un gran nivel de exigencia, pues quienes aspiraron a esta tuvieron que pasar por una fase eliminatoria, quedando el colectivo tunero como único representante ajeno a la capital entre las 13 agrupaciones en competencia que pasaron a la final.

Por este camino, los representantes de nuestra tierra interpretaron las obras Música para Cuerdas, del compositor habanero Roberto Valera; una selección de Danzas Rumanas, de Béla Bartók; y Suite para Cuerdas, de Gustav Holst. Se trata de piezas complejas y hermosas, montadas para la ocasión.

«Ganar el Premio de la Popularidad en este importante certamen significa mucho, pues demuestra que llegamos al corazón del público», afirmó Julio Samuel Segura Ochoa, director de la Orquesta de Cámara de Las Tunas (de donde proviene la selección juvenil) y director en funciones de nuestra Sinfónica, además de su concertino. Él agradece, además, «a todos los que hicieron posible su presencia en el festival, desde la Dirección Provincial de Cultura hasta Nurys Cantallops, directora de la escuela profesional de arte (EPA) El Cucalambé».

Por su parte, Javier Millet expresó: «Haber ganado el premio al Mejor Director de formato de música de cámara dentro del concurso es un honor, porque allí participaron profesionales con alta preparación y muy talentosos. Eso me llena de dicha, pero a la vez es un compromiso. Este lauro me motiva a seguir la línea de trabajo que he defendido hasta la fecha, pero con más empeño y sacrificio para darle mayor relevancia a ese título».

Este maestro defiende también en Granma (su ciudad de origen) la música concertante. Asimismo, dijo sentir orgullo por los músicos tuneros que compartieron la presentación, ocho de ellos estudiantes de la EPA, lo que habla de la preparación de nuestra Enseñanza Artística. «Son un grupo de jóvenes talentosos, que me han acogido muy bien. Tenemos una excelente química, algo que apreció el público y el jurado del festival», añadió.

Del 29 de octubre al 1 de noviembre tuvo lugar en La Habana el XV Festival Internacional de Música de Cámara, presidido por el maestro Frank Fernández. En su agenda figuraron, además del concurso, presentaciones, espacios teóricos y otras iniciativas.

/abl/