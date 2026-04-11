Destacan en Italia masiva marcha nacional en Roma de apoyo a Cuba

Durante una masiva manifestación nacional de respaldo a Cuba, que tendrá lugar hoy en Roma, el pueblo italiano expresará su solidaridad con la isla ante las crecientes presiones y amenazas de Estados Unidos, señala un reporte.

En esta marcha, una iniciativa lanzada por la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic), participarán miles de personas, convocadas por numerosas organizaciones políticas, sociales y sindicales, quienes partirán a las 15:00 hora local desde el emblemático Coliseo Romano, destaca una nota del diario La Repubblica.

El objetivo de esta importante demostración, es reafirmar el creciente apoyo a Cuba en Italia, ante un recrudecimiento del bloqueo económico norteamericano impuesto desde hace más de 60 años, al que se sumaron recientemente nuevas medidas genocidas, según expresó Marco Papacci, presidente de la Anaic, en recientes declaraciones a Prensa Latina.

Al llamado lanzado por esa organización, de conjunto con la Fundación Gianni Miná, presidida por Loredana Macchietti, viuda del reconocido intelectual y gran amigo de la isla, se sumaron decenas de importantes agrupaciones políticas como Poder al Pueblo, Izquierda Italiana, Europa Verde, Refundación Comunista y Patria Socialista.

También se movilizaron el Partido Comunista, la Asociación de Promoción Social ARCI, la Red de Movilización por la Paz Global, la Agencia para el Intercambio Cultural y Económico con Cuba (Aicec), la Unión Sindical de Base (USB), y la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL).

Participarán además representantes del Movimiento Cinco Estrellas (M5S), la Asociación «La Villetta por Cuba», Patria Socialista, Semillas de Paz, la Federación de Empleados y Obreros Metalúrgicos (FIOM), de las organizaciones juveniles Cambiare Rotta y Oposición Estudiantil de Alternativa (OSA), y de asociaciones de cubanos residentes en Italia.

Entre los cientos de personalidades firmantes de la convocatoria se encuentran el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, el teólogo y activista social brasileño Frei Betto, así como el político y escritor italiano Alessandro di Battista, el religioso Alex Zanotelli, y la afamada cantante Fiorella Mannoia.

Se incluyen también el ex vicesecretario general de Naciones Unidas, Pino Arlacchi; los embajadores Elena Basile y Alberto Bradanini, el investigador científico Fabrizio Chiodo, el ex alcalde de Nápoles Luigi De Magistris, el campeón olímpico de pentatlón, Daniele Masala, además de las eurodiputadas Valentina Ferlan y Carolina Morace.

La marcha de este sábado tiene como tema «Cuba no es una amenaza», subraya el reporte publicado por La Repubblica, y cita palabras de Papacci, quien apuntó que con ese falso argumento el presidente norteamericano, Donald Trup firmó recientemente una orden ejecutiva genocida dirigida a impedir la entrada de combustible a ese país.

Las banderas cubanas y carteles con consignas solidarias inundarán varias de las principales avenidas capitalinas durante un trayecto que tendrá como simbólico destino la Puerta San Pablo, del siglo III de nuestra era, escenario en la Segunda Guerra Mundial de importantes acciones de la resistencia antifascista italiana, agrega la fuente.

Tomado de Prensa Latina