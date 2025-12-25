Portada » Noticias » Salud » Favorecerán recuperación de obras calidad de asistencia a la población de Las Tunas

Las Tunas.- El sector de la Salud por estas jornadas devuelve la vitalidad a varias obras sanitarias para mejorar la calidad de asistencia a la población de la provincia de Las Tunas, en saludo al nuevo aniversario del Triunfo de la Revolución cubana.

El doctor Ariel Guevara Bringa, director general de Salud, declaró a la prensa que están previstas en todos los municipios alrededor de una veintena de obras cuya intervención permitirá transformar el escenario, la estructura y el funcionamiento de varios servicios de Salud Pública en la atención primaria y secundaria.

Se incluyen entre las edificaciones consultorios médicos de la familia, salones de atención de cirugías menores, de regulaciones menstruales, de exámenes de rayos X, ultrasonido y de operaciones.

Agregó que recientemente quedó en funcionamiento en el Hospital Provincial General Docente Ernesto Guevara, una sala de atención al grave y una sala de atención al politrauma.

En el actual calendario- añadió- el sector estuvo involucrado en el rescate e inauguración de una treintena de obras en saludo al Día de la Rebeldía Nacional a las que se suman estas nuevas obras con el propósito de mejorar el confort de locales, instituciones y estructuras del Sistema de Salud Pública.



