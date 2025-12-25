25 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Salud

Favorecerán recuperación de obras calidad de asistencia a la población de Las Tunas

25 de Dic de 2025
 - Yami Montoya
   63

Las Tunas.- El sector de la Salud por estas jornadas devuelve la vitalidad a varias obras sanitarias para mejorar la calidad de asistencia a la población de la provincia de Las Tunas, en saludo al nuevo aniversario del Triunfo de la Revolución cubana.

El doctor Ariel Guevara Bringa, director general de Salud, declaró a la prensa que están previstas en todos los municipios alrededor de una veintena de obras cuya intervención permitirá transformar el escenario, la estructura y el funcionamiento de varios servicios de Salud Pública en la atención primaria y secundaria.

Se incluyen entre las edificaciones consultorios médicos de la familia, salones de atención de cirugías menores, de regulaciones menstruales, de exámenes de rayos X, ultrasonido y de operaciones.

Agregó que recientemente quedó en funcionamiento en el Hospital Provincial General Docente Ernesto Guevara, una sala de atención al grave y una sala de atención al politrauma.

En el actual calendario- añadió- el sector estuvo involucrado en el rescate e inauguración de una treintena de obras en saludo al Día de la Rebeldía Nacional a las que se suman estas nuevas obras con el propósito de mejorar el confort de locales, instituciones y estructuras del Sistema de Salud Pública.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: calidad de asistencia a la población - Hospital Provincial General Docente Ernesto Guevara - Triunfo de la Revolución Cubana

Últimas noticias

Más leido

Otras Noticias

Acogió Las Tunas X Jornada Provincial de Imagenología

Acogió Las Tunas X Jornada Provincial de Imagenología

Más de una docena de investigaciones distinguieron la décima Jornada Provincial de Imagenología, que sesionó en el Hospital General Docente Ernesto Guevara de la Serna, con el protagonismo del diálogo académico de residentes de la especialidad en la provincia de Las Tunas.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *