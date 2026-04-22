Trabajadores de la Salud protagonizarán desfile del Primero de Mayo en Las Tunas

Las Tunas.- Los afiliados al Sindicato de los Trabajadores de la Salud junto a sus familiares, integrarán el primer bloque del desfile del Día Internacional del Proletariado, en la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García, de esta ciudad.

Para quienes están presentes en diferentes espacios de la Atención Primaria y Secundaria de Salud en el territorio, la fecha tiene entre sus motivaciones el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución y el XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en el cual tendrán sus representantes, significó Yudelkis Cruz Alarcón, secretaria general de ese gremio.

En las 14 áreas de salud y en las más grandes unidades asistenciales -explicó la dirigente- los profesionales y trabajadores de apoyo denotan por la unidad, la ética y los valores como la sensibilidad humana, la preservación de la salud y la actividad innovadora.

La venidera fiesta proletaria tiene en el sector la búsqueda de la resolutividad en los servicios sanitarios y la solución a los problemas de salud de los ciudadanos, en medio de un contexto de intensificación del bloqueo que impone la escasez de medicamentos e insumos médicos, que limitan las labores salubristas.

Como parte de las actividades, se desarrollan jornadas de limpieza y de engalanamiento de los locales, así como la participación sistemática desde hace varios meses en el saneamiento de la ciudad con los cambios de labor; mientras cada colectivo desarrolló el proceso de consulta del anteproyecto del Código de Trabajo.

La líder sindical aseveró que tienen el reto de sostener el lugar cimero otorgado el pasado año, un compromiso que ratificará la pertenencia con la Revolución, la defensa de la soberanía y la continuidad de la obra del líder cubano Fidel Castro.

Actualmente logran el cumplimiento del aporte a la Patria, mientras quedan otras actividades como el encuentro con dirigentes sindicales jubilados y la condecoración a los trabajadores de cinco, 10 y 15 años de permanencia en el ramo.

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