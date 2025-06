Julio Antonio: «Mi gota de sangre no se vende»

Julio Antonio Hernández Ramírez reside en el municipio de Colombia, y sabe muy bien que una gota de sangre es necesaria e imprescindible para salvar una vida.

«Comencé a donar sangre desde los 17 años, y llevo más de 30. Me motivé por su importancia para la salud de las personas que están en los hospitales ingresadas; yo no la vendo, eso no tiene precio».

Hernández Ramírez, perteneciente al consultorio médico La Maravilla, se siente satisfecho, conoce la utilidad de lo que hace para la sociedad, y más cuando muchas vidas dependen de él.

«Cada tres meses dono, debo estar cerca de las 100. Tengo la satisfacción de que han llegado a su destino. Para mí donar ya es una necesidad, cuando me demoro, siento el cuerpo pesado; después de hacerlo llega la ligereza».

En el Día Mundial del Donante de Sangre, este 14 de junio, Hernández Ramírez, recibió el agasajo de su comunidad y del sistema de Salud Pública del municipio de Colombia.

