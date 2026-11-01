Las Tunas barre a Sancti Spíritus y se consolida en la cima oriental

Las Tunas barre a Sancti Spíritus y se consolida en la cima oriental

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas doblegaron hoy 6-4 a los Gallos de Sancti Spíritus para completar la barrida semanal y afincarse en la cúspide oriental de la Serie Nacional 65.

Con su quinto triunfo consecutivo, la tropa verdirroja sumó su decimosexto éxito del campeonato y amplió a juego y medio su ventaja sobre los Cachorros de Holguín y las Avispas de Santiago de Cuba, que hoy vieron sellado su partido por lluvia.

Las Tunas abrió el marcador temprano en el primer inning con el batazo de cuatro esquinas de Luis Antonio Pérez por el jardín izquierdo.

En el segundo, ampliaron con doblete impulsor de Héctor Castillo. Sancti Spíritus descontó en el tercero gracias a un triple de Delvis Hernández, quien anotó por rodado de Leandro Pérez.

Los verdirrojos volvieron a la carga en el cuarto con doblete remolcador de Jean Lucas Baldoquín. En el quinto inning, fabricaron dos carreras más aprovechando hits consecutivos de Yosvany Alarcón y Henry Quintero. La última carrera tunera cayó en el octavo capítulo por un fly de sacrificio de Leonardo Joseph.

La reacción de los locales llegó en el cierre del octavo inning, cuando lograron anotar tres carreras. El racimo se armó con base por bolas a Leandro Pérez, sencillos de Rodolexis Moreno y Lázaro Fernández, un error en tiro que permitió anotar a dos hombres, y un fly de sacrificio de Osdani Llorente. Sin embargo, el cierre de Civil en el noveno selló la victoria visitante.

En el patio ajeno del José Antonio Huelga, los tuneros ligaron 13 indiscutibles, incluido un cuadrangular de Luis Antonio Pérez, su tercero de la contienda.

Por los ganadores, la ofensiva fue liderada por Yordanis Alarcón Tardío, quien tuvo una gran jornada al conectar tres hits en cuatro turnos, anotando una carrera e impulsando otra. Le secundaron Henry Quintero Chávez (dos hits, una anotada y una impulsada), Jean Lucas Baldoquín (dos hits, una impulsada) y Luis Antonio Pérez, quien ligó un un vuelacercas.

En el montículo, Eldi Velázquez consiguió su tercer triunfo sin derrotas al lanzar cinco entradas completas, permitiendo solo seis hits y una carrera limpia, con un ponche.

Recibió el apoyo desde el bullpen de Rodolfo Díaz (2.2 innings) y Alberto Pablo Civil, quien se apuntó su cuarto salvamento del torneo tras retirar el último tercio del noveno inning con un ponche.

Por Sancti Spíritus, José Isaías Grandales cargó con el revés. El abridor espirituano trabajó seis entradas, pero fue castigado con diez hits y cinco carreras limpias. Fue relevado por Yohannys Hernández y Yaniesky Duardo, quienes contuvieron a la ofensiva tunera en los innings finales.

Tras estos resultados, Las Tunas comanda la zona oriental con balance de 16-8, por delante de Santiago de Cuba y Holguín (14-9), Granma (13-11), Ciego de Ávila (12-12), Sancti Spíritus (11-13), Camagüey (9-15) y Guantánamo (6-18).

En la Zona Occidental, Pinar del Río continúa al frente con balance de 20-4, seguido por Industriales y Matanzas (14-8), Cienfuegos (12-12), Mayabeque (11-12), Villa Clara (8-13), Artemisa (9-15) y La Isla (3-19).

/lrc/