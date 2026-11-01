Sancionan en Las Tunas a ciudadano por delito de tráfico de drogas

Las Tunas.- La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Las Tunas realizó el juicio correspondiente a la causa 115 del 2026 de manera ejemplarizante, contra un ciudadano, por el delito relacionado con tráfico de drogas.

Con el empleo de la técnica especial de investigación de vigilancia electrónica, se comprobó que el acusado se dedicaba a la actividad del tráfico de drogas como marihuana, cannabinoides sintéticos y cocaína, las que vendía en el reparto México del municipio de Las Tunas.

En la vista oral y pública se dictó el fallo verbal y se impuso como sanción principal 15 años de privación de libertad. Como sanciones accesorias, al acusado se le aplicó la privación de los derechos públicos y el comiso de los bienes ocupados, regulados en los artículos 42.1 y 52.1.2, respectivamente, de la Ley 151 del 2022 Código Penal. Así como la prohibición de solicitud de pasaporte y salida del territorio nacional durante el cumplimiento de su condena, estipulado en el Artículo 59 del propio texto legal.

En la tramitación de los procesos y en el juicio oral se observó el cumplimiento de las garantías procesales establecidas y el respeto al debido proceso consagrado en la Constitución de la República.