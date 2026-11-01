Canal Azul reconoce a Dalgis Román por su aporte fundacional al telecentro

Puerto Padre, Las Tunas.- El telecentro municipal Canal Azul entregó este sábado un reconocimiento a Dalgis Román Aguilera, quien fuera directora de TunasVisión en el momento en que se decidió crear la televisora puertopadrense, como parte de las actividades por el Aniversario 20 de la señal.

El reconocimiento, consistente en un certificado impreso, una pieza conmemorativa y un ramo de flores, fue entregado en un encuentro que tuvo lugar en la Villa Azul, aprovechando su estancia en esta ciudad en visita familiar.

El agasajo contó con la presencia de la directora de Canal Azul, Zoila Margarita Vivar Rivas, así como de trabajadores del telecentro, y fundadores que ya no están en la plantilla como Rosa María Ramírez Reyes y Boris Puig Pena.

Durante el intercambio se destacó el rol de Dalgis Román al frente de la televisora provincial, institución que fue inversionista de la obra que dio vida a Canal Azul. Su decisión y entrega fueron determinantes para que el telecentro pudiera construirse y ponerse en marcha.

El texto del certificado, expresa:

«A Dalgis Román. Por su decisión y entrega como Directora de TunasVisión en la construcción y puesta en marcha de Canal Azul. «Entre mis obras de mayor entrega está el Canal Azul.»

La frase citada recoge las palabras que la propia Dalgis Román expresó el pasado 24 de octubre, en ocasión del aniversario 76 de la Televisión en Cuba.

La entrega del reconocimiento se suma a las actividades por el Día de la Cultura Cubana y por el Aniversario 20 de Canal Azul, que incluyeron la premiación del Festival Municipal del telecentro y la proyección de una muestra del documental sobre la historia del medio de comunicación, en proceso de desarrollo por los realizadores Reynier Zayas Reyes y Yordanis Rodríguez Vega.

Con este gesto, Canal Azul reconoce a Dalgis Román Aguilera, recientemente nombrada como Hija Ilustre de la ciudad de Las Tunas, una mujer imprescindible en la historia de la televisión en Puerto Padre.

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