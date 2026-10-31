Sesión solemne de Asamblea Municipal del Poder Popular distingue a puertopadrenses

Puerto Padre, Las Tunas.- En la sesión solemne de la Asamblea Municipal del Poder Popular, en Puerto Padre, este 31 de octubre distinguieron a puertopadrenses con una amplia trayectoria al servicio del pueblo.

En la cita, que tuvo lugar en el Cine Iremú, de la Villa Azul y contó con la presencia de Osbel Lorenzo Rodríguez, Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Las Tunas, Nilson Reynaldo Cruz, delegado fundador de la demarcación 64, El Mijial, recibió el reconocimiento de 50 años en los órganos locales del Poder Popular.

Mientras, la Placa Conmemorativa de la ciudad Paco Cabrera fue entregada al doctor Ángel Manuel Tundidor Bermúdez, la pedagoga Lidia Waldina Álvarez Santiago y la periodista Rosa María Ramírez Reyes.

Delegados y trabajadores con más de cinco años de labor al servicio del Poder Popular, fueron merecedores del reconocimiento de la dirección de la Asamblea en Puerto Padre, que exaltó además a Silvia Elena Ballaga Domínguez, depositaria de una hoja de servicios de 38 años ininterrumpidos en la entidad.

Puertopadrenses que en los 50 años de los órganos locales del Poder Popular asumieron la dirección del órgano gubernamental también fueron destacados.

Radio libertad, Canal Azul, Comercio, Comunales, Gastronomía, Cultura, Salud, Transporte, Educación y la Empresa Agroindustria resaltan como colectivos que aseguran las sesiones de la asamblea.

Octavio Alonso García, presidente, felicitó a todos los delegados, funcionarios y trabajadores, a la vez que rindió tributo a los fallecidos.

Al resumir la sesión solemne, en el aniversario 50 de los órganos locales del Poder Popular, Yosmel Duany Álvarez Primer Secretario del Partido en el territorio, evocó el significado de la fecha e instó a preservar la esencia de servidores al pueblo.

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