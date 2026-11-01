Promueven en adolescentes tuneros el rechazo al consumo de drogas

Las Tunas.- Información sobre el impacto en la salud y el enfrentamiento al consumo de las drogas denotó en un intercambio educativo realizado con los adolescentes de la escuela secundaria básica Reynaldo Bermúdez, de esta ciudad.

En la intervanción, que incluyó además a docentes y factores de la comunidad, la psicóloga y promotora de salud Danara Pérez González, del policlínico docente Gustavo Aldereguía Lima, detalló que más allá de enfrentar el flagelo es mostrarle a los más jóvenes el apoyo y el acompañamiento para alertar y prevenir los problemas que provocan las adicciones.

Lograr el crecimiento integral de adolescentes en un entorno sano, resultó otra de las ideas defendidas en el encuentro que abogó por la identificación de los riesgos del consumo de sustancias tóxicas y su incidencia en otros comportamientos adictivos y de riesgo como las enfermedades de transmisión sexual.

Con el propósito de elevar el rechazo ante las drogas Pérez González explicó los efectos del consumo, la repercusión en la familia, las drogas porteras y las no convencionales, y las adicciones, mientras desde el lenguaje universal del arte, abordó la mirada del consumo musical de temas que incitan a la violencia de género y simbólica, y la normalización de actitudes inapropiadas en edades tempranas.

La profesional de la salud manifestó que esta intervención educativa, como experiencia de formación de valores, es parte de los enfoques y objetivos de la campaña nacional Decide tu Juego, destinada al cuidado de la salud de los adolescentes y dirigida a fomentar la autonomía, la toma de decisiones y la responsabilidad.

La jornada propició, además, un acercamiento práctico al uso sano del tiempo libre, al incentivar en los educandos la expresión de sus habilidades, actitudes y potencialidades mediante dibujos, manualidades y muestras de buen gusto en el vestir.

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