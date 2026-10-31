Los Leñadores remontan a los Gallos y duermen como líderes solitarios

Los Leñadores remontan a los Gallos y duermen como líderes solitarios

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas firmaron una gran remontada al imponerse 8×6 a los Gallos de Sancti Spíritus, en el estadio José Antonio Huelga.

Con este triunfo, los tuneros no solo concretaron su quinta victoria consecutiva ante los espirituanos, sino que asaltaron la cima en solitario de la zona oriental.

El inicio fue un baldazo de agua fría para los verdirrojos. Los Gallos castigaron temprano al abridor tunero Eliander Bravo, quien no pudo completar el primer inning al sacar solo dos outs y permitir cinco carreras con seis indiscutibles. Sin embargo, Las Tunas no bajó los brazos y comenzó la escalada en el segundo episodio, descontando una carrera ante Carlos M. Benavidez con un elevado de sacrificio de Luis Pérez que permitió anotar a Roberto Baldoquín.

La ofensiva despertó en el quinto capítulo; bases por bolas a Larduet y Rondón, Yordanis Alarcón conectó un doblete al jardín izquierdo que remolcó a ambos, y acto seguido, Roberto Baldoquín ligó sencillo para traer la tercera de la entrada.

En el sexto inning, Las Tunas igualó la pizarra con sencillo de Luis Pérez, boleto Maikel Molina y hit Héctor Castillo que llenaron las bases, seguidos de un imparable de Yunieki Larduet y un imparable de Yosvani Alarcón

Con el juego empatado a seis carreras en el último chance tunero, Roberto Baldoquín se vistió de héroe al conectar un jonrón de línea por el jardín izquierdo con Norge Torres en primer en sustitución de Yordanis Alarcón para sellar la victoria 8×6.

Con el madero, precisamente Alarcón (de 5-2, con doble, una anotada y tres impulsadas) y Baldoquín (de 4-2, con doble, jonrón, dos anotadas y tres impulsadas) brillaron con luz propia, siendo los artífices indiscutibles de la remontada tunera.

Si la ofensiva fue clave, el relevo fue el verdadero sostén del triunfo. Tras la corta y accidentada salida de Bravo, Steven Rodríguez lanzó una entrada con una carrera limpia y Darbys Leyva trabajó durante 2.1 innings en blanco.

El punto culminante del pitcheo lo puso el cerrador Keniel Ferráz, quien realizó una labor magistral al lanzar 5.0 innings completos, permitiendo solo dos hits, sin carreras limpias, sin boletos y con un ponche, apuntándose el triunfo y apagando por completo la artillería espirituana.

El equipo confirma un momento dulce al sumar nueve victorias en sus últimas 11 salidas, un ritmo arrollador que les ha permitido, incluso, ganarle el compromiso particular a todos los equipos de su propio grupo: Toros, Tigres y Gallos.

Con este resultado, los Leñadores de Las Tunas no solo ratifican su dominio sobre los espirituanos, sino que muestran que las hachas están afiladas y listas para defender la cima del Oriente.

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