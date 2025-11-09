9 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Otra batalla por la vida, siempre juntos

9 de Nov de 2025
 - Yenima Díaz Velázquez
   2

Las Tunas.- El de Las Tunas es un pueblo enorme, tanto como las palmas que abundan en el oriente cubano y cuyos penachos lloraron durante el paso del huracán Melissa por esta zona del archipiélago cubano.  Y la inmensidad de nuestra gente es el as de triunfo que tenemos para salir adelante.

Ahora mismo esta tierra es solidaridad de un lado a otro, aunque hace apenas unas horas retornaron a su añorado Guamo los hombres, las mujeres y los niños que salieron de esa comunidad granmense ante la crecida de las aguas del río Cauto.

En varios lugares- también en Las Tunas- el huracán destruía y la gente se aferraba a la certeza de que la unidad valía más que cualquier obstáculo.  Asidos a la esperanza y a la solidaridad que llevamos dentro, se unieron familias, amigos y vecinos; y juntos, los daños fueron menores.

En todos los rincones los cubanos brillaron con especial intensidad, en los días previos, con la angustia a flor de labios; con el susto ante los fuertes vientos y después, con la preocupación por sus propiedades.  Pero, con el corazón latiendo porque conservaron la vida, la mayor de las riquezas.

Los que vinieron a Las Tunas cuando el Cauto se desbordó descubrieron que la fortaleza no nace en las murallas, sino en la capacidad de sostenerse unos a otros.  Aquí encontraron pan y abrigo, consuelo a las preocupaciones y sentidos abrazos que ayudaron a olvidar.

Hubo de todo. Una fiesta de quince años, juegos de mesa que incluyeron rompecabezas, artistas profesionales y aficionados que regalaron su arte, peloteros que repartieron artículos materiales y sentimientos, y un pueblo generoso que compartió lo que tiene con los que perdieron algo, mucho o todo.

Hoy el huracán Melissa dejó una estela de gratitud y de esperanza que se aprecia en los rostros de quienes saben que no están solos ante la naturaleza, que hay un pueblo dispuesto a sostenerles y que recuerda que la unidad es una acción cotidiana que se activa cuando la desventura llega.

Ahora es tiempo de una nueva etapa, de otra batalla por la vida y que implica el concurso de cada persona.  Es el momento de reconstruir lo material y las roturas del alma en la producción de alimentos, en el curso escolar, en la higienización de los barrios para espantar a los mosquitos y en los quehaceres cotidianos; siempre juntos.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: huracán Melissa

Últimas noticias

Aaron Marrero regresa a Amancio con el oro Parapanamericano

Con la medalla de oro brillando sobre su pecho y una sonrisa que refleja orgullo y gratitud, Aaron Marrero Escocia, campeón Parapanamericano de los 400 metros planos en los Juegos Juveniles de Chile 2025, ya se encuentra de regreso en su tierra natal: el municipio de Amancio, al sur de Las Tunas.

Más leido

Otras Noticias

El precio del deber, la huella del huracán Melissa y el «Saratoga» en un rescatista

El precio del deber, la huella del huracán Melissa y el «Saratoga» en un rescatista

En sus ojos aún se refleja la devastación del huracán Melissa y el siniestro del Hotel Saratoga. Yoelbis Michel Rojas Ochoa, técnico de rescate y salvamento, narra con una mezcla de orgullo y dolor las experiencias que han marcado su vida, donde la solidaridad y el compañerismo son su motor, pero también donde ha tenido que enfrentar la pérdida de quienes consideraba sus hermanos.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *