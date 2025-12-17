Héctor Castillo y Jonathan Leyva integran nómina cubana rumbo al Panamericano de Softbol de Montería

Las Tunas.- Los tuneros Héctor Castillo y Jonathan Leyva fueron confirmados en la nómina oficial del equipo Cuba de softbol masculino, que se prepara para competir en el Campeonato Panamericano de Montería, Colombia, previsto entre el 19 y el 28 de febrero del próximo año.

Después de varios meses fuera por decisión técnica, Héctor Castillo vuelve a vestir el uniforme nacional. Conocido por su habilidad en el terreno, Castillo ya ha defendido los colores de Cuba en dos campeonatos mundiales y ostenta el título de tricampeón nacional con el equipo de Ciego de Ávila. Su experiencia y versatilidad lo convierten en una pieza clave para el plantel que busca un buen desempeño en Montería.

Por su parte, Jonathan Leyva cumplirá el sueño de integrar por primera vez el equipo Cuba. El joven se destacó en los entrenamientos de la preselección en Ciego de Ávila, mostrando solidez como defensor del campo corto y capacidad para desempeñarse como utility en el cuadro. Estas cualidades le abrieron las puertas al elenco nacional.

Hace algunos días, Leyva compartió sus impresiones en declaraciones a Radio Rebelde: «Siempre fue un sueño estar en una preselección y poder integrar el equipo Cuba, aquí trato de aprender con los atletas de más experiencia como es el caso de Luis Raúl Domínguez que me ha dado bastantes consejos cuando hemos coincidido en otras ocasiones».

La preselección masculina de softbol continuará sus entrenamientos hasta el 22 de diciembre y, ya como equipo oficial, retomará la preparación en la Escuela Provincial de Ciego de Ávila a partir del 5 de enero.

Con la mirada puesta en el Panamericano de Montería, el conjunto cubano buscará consolidar su estrategia y aprovechar la mezcla de experiencia y juventud que aportan figuras como Castillo y Leyva.

/lrc/

