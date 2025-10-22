22 de Oct de 2025

Las Tunas se prepara de forma preventiva ante la amenaza de la Tormenta Tropical Melissa

22 de Oct de 2025
 - Sheyla Arteaga Rodriguez
Las Tunas.- Ante la posible llegada de la Tormenta Tropical Melissa, las autoridades tuneras mantienen un estado de alerta y preparación.

Si bien el Consejo de Defensa Provincial aún no ha sido activado, se monitorea de cerca la evolución de este fenómeno meteorológico que representa un peligro potencial para la región.

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de Melissa. Su lento movimiento sobre las aguas cálidas del mar Caribe y la época del año son factores que incrementan la atención sobre su desarrollo.

El sector cultural toma la delantera en medidas preventivas

Como parte de los preparativos, el gremio cultural de la provincia ya ha recibido indicaciones precisas. Darlenis Urquiola, Directora Provincial de Cultura, informó a este medio sobre las acciones que se están llevando a cabo.

“Las indicaciones hasta el momento son: realizar acciones de higienización en las instituciones culturales y las circunscripciones que apadrina el sector en todos los municipios”, explicó Urquiola.

Entre las medidas detalladas por la directiva se encuentran:

· Establecer medidas de protección de las instituciones y medios.
· Aplicar los protocolos establecidos para la preservación del patrimonio cultural de la provincia.
· Tener preparadas brigadas artísticas para acompañar los centros de evacuación, en caso de que sea necesario realizar este tipo de movilizaciones.

Urquiola recalcó que, por el momento, todas las acciones son de carácter preventivo. “Hasta el momento es todo precaver y debemos mantenernos informados para establecer los protocolos en cada fase que se decrete por parte de las autoridades o el Consejo de Defensa”, concluyó.

La provincia de Las Tunas se mantiene a la espera de los próximos pronósticos, con sus instituciones listas para actuar según la evolución de la Tormenta Tropical Melissa y las decisiones de las máximas direcciones del país.

Se preparan transportistas tuneros ante amenaza de Melissa

Un levantamiento objetivo del coeficiente de disposición técnica para asumir de la mejor forma posible tareas claves antes, durante y después de una afectación climatológica, es de las primeras medidas adoptadas por el sistema del transporte en Las Tunas frente a la amenaza de la tormenta tropical Melissa.

Aaron Marrero ya se encuentra en Chile

El tunero Aaron Marrero Escocia ya se encuentra en Chile como parte del primer grupo de deportistas cubanos que participarán en los VII Juegos Parapanamericanos Juveniles.

Octubre de 1962: Cuando Las Tunas estuvo en el ojo del huracán nuclear

En octubre de 1962 el mundo contuvo la respiración durante trece días angustiosos. Para Washington, era la «Crisis de los Misiles»; para Moscú, la «Crisis del Caribe»; pero para Cuba, y especialmente para la entones región de Las Tunas, fue simplemente «La Crisis de Octubre»

