El ejemplo de Fidel, la mayor inspiración en 2026

Las Tunas.- Que el 2026 sea el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, es un acicate para los cubanos porque su presencia eterna es muestra de cuánto caló en la memoria colectiva de este pueblo y en la proyección social para que todos tengamos iguales oportunidades.

Esa decisión del Parlamento Cubano constituye un merecido homenaje al líder que concretó la Revolución y ratifica la vigencia de sus ideas en los momentos actuales. A propósito, cobra mucho valor una frase expresada en Cienfuegos, el 5 de septiembre de 1992:

“Los tiempos difíciles son la mejor medida de cada cual, del carácter de cada cual, del coraje y el valor de cada cual, de la conciencia de cada cual, de las virtudes de cada cual y, sobre todo, de las virtudes de un pueblo; y las virtudes patrióticas y revolucionarias no le faltaron ni le faltarán jamás a este pueblo”.

La Revolución cubana hoy transita por el camino elegido por la mayoría de quienes residimos en esta tierra; pero, ese camino está lleno de complejos obstáculos que limitan el desarrollo económico y social del país. Superarlos es y será muy difícil; pero, no imposible.

Como dijo el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, “somos nosotros los que debemos enfrentar, con sentido de urgencia, serenidad, realismo y compromiso, los colosales desafíos que enfrenta la nación en este momento y proyectarse hacia el futuro”.

Tuneros, ya el 2026 nos da la bienvenida; y aunque será otro año difícil por las férreas sanciones que impone el gobierno de Washington, depende de nosotros la búsqueda de soluciones para resolver los problemas, especialmente en la producción de alimentos.

Que no queden espacios vacíos y que las tierras ociosas se conviertan en plantaciones de cultivos varios es un imperativo que urge atender; así como el cumplimiento de la zafra azucarera en el ingenio Antonio Guiteras, el único que molerá en la cercana contienda.

Honrar la memoria del inolvidable Comandante también será posible con la transformación de las ciudades y los poblados, el incremento de las producciones y los servicios y el mejoramiento de la calidad de vida de los tuneros, además del empeño por celebrar aquí el acto nacional por el 26 de julio.

En el centenario de su natalicio, se impone avanzar en medio de tantas dificultades y se hace más firme la infinita fe en la victoria, a pesar del recrudecido bloqueo estadounidense y de la crisis económica mundial que lógicamente repercute en Cuba.

Compatriotas, aún falta mucho por hacer; pero, los tropiezos no podrán detenernos. Ahora más que nunca debemos cumplir el sagrado deber de defender esta tierra indomable, lo que no se limita a las armas sino al aporte individual y colectivo en todas las tareas.

De nosotros depende triunfar frente al poderoso imperio estadounidense y que, a solo 90 millas de distancia, la Revolución siga sumando años. Sepamos defender la soberanía, la gloria y la independencia que conquistaron nuestros héroes y mártires.

Felicidades, tuneros. Vivamos el 2026 con el legado de Fidel, el ejemplo de Raúl y la conducción de Díaz-Canel, conscientes de que la Patria se construye juntando todas las manos. Celebremos con orgullo la grandeza de este pueblo que no se rendirá jamás y avancemos hacia un futuro mejor.

¡Viva la Revolución Cubana, en su aniversario 67!

¡Gloria eterna al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el centenario de su natalicio!