Leyenda del baloncesto cubano refuerza a Veteranos para la gran final ante Chaparra

Puerto Padre, Las Tunas.- La gran final de la Copa Puerto Basket tendrá un invitado de lujo. El reconocido exjugador de la selección cubana Yoan Luis Haití vestirá la camiseta de Veteranos en el partido decisivo ante Chaparra, en un duelo que reunirá a dos reconocidos exponentes del baloncesto cubano de los últimos tiempos.

La final, pactada a un solo juego, se disputará este sábado en la emblemática cancha de La Anacahuita. La presencia del avileño, considerado una de las figuras más importantes del baloncesto en Cuba, eleva el nivel del espectáculo y subraya el prestigio que ha alcanzado el torneo inter-barrio.

Yoan Luis Haití, con una altura de 2.05 metros y un peso de 130 kilogramos, es un ala-pívot / pívot que impuso respeto en cada cancha por donde ha pasado, respeto que también impondrá en La Anacahuita.

Nacido el 20 de abril de 1982 en Ciego de Ávila, su trayectoria es un recorrido por la élite del baloncesto continental.

En Cuba, » El papa» como lo apodó su entrenador, jugó toda su carrera con Los Búfalos de Ciego de Ávila, equipo con el que conquistó ocho campeonatos nacionales.

A nivel internacional militó en ligas de El Salvador, Argentina, Panamá y Uruguay. Sus últimos equipos fueron San Marcos (El Salvador, 2019) y Santa Tecla BC.

De la selección nacional de Cuba fue miembro entre 2004 y 2016. Disputó los Campeonatos Americanos de 2011 y 2015 y ganó dos medallas de bronce en el Campeonato del Caribe.

Para la final de la Copa de Baloncesto en Puerto Padre, «El papa Haití», reforzará al vigente bicampeón Veteranos, en un duelo de titanes, pues tendrá cancha por medio a otro grande del baloncesto cubano: el tunero Tomás García.

El chaparrero, anotador histórico de la Copa Puerto Basket, también cuenta con una amplia trayectoria en la Liga Superior de Baloncesto, la máxima categoría de este deporte en Cuba.

Con 1.98 metros de altura y 95 kilogramos, García ha defendido los colores de múltiples equipos en estos torneos: Holguín, Las Tunas, Capitalinos, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Su capacidad anotadora y su experiencia en la élite lo convierten en un rival de cuidado para cualquier defensor.

Sin dudas, la final de la Copa de Baloncesto en Puerto Padre promete emociones de principio a fin con la presencia de los estelares Yoan Luis Haití y Tomas García. Ambos jugadores, nacidos en el mismo año, representan la experiencia y el talento del baloncesto cubano. Haití llega con el cartel de leyenda internacional y múltiple campeón nacional, mientras que García ha demostrado en La Anacahuita que es el rey indiscutible del torneo.

A estas dos figuras estelares, su suman también el talento y la espectacularidad de los nacionales Fernando Chapman y Alejandro Gómez, este último plantilla fija de los Veteranos.

La incorporación de Yoan Luis Haití no es casualidad. Veteranos, vigente bicampeón, busca su tercer título consecutivo y ha decidido reforzarse con una leyenda para enfrentar al líder invicto del torneo.

Chaparra llega a la final con el récord de 5-1 en la fase regular y con los deseos de alzar la copa. Tomás García, su máximo referente, ha sido el jugador más determinante del torneo y no se achica ante ningún rival. La presencia de Haití, lo motiva a demostrar que en el baloncesto de barrio también pueden competir leyendas.

La organización de la Copa Puerto Basket invita a todas las familias, jóvenes y amantes del baloncesto a asistir a la gran final prevista para el próximo sábado desde las cuatro de la tarde en la cancha de La Anacahuita.

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