Jóvenes artistas de Las Tunas tejen solidaridad tras el Huracán Melissa

Las Tunas.- Con la convicción de que su rol va más allá de la creación artística y se extiende a la construcción de conciencia y humanidad, los jóvenes de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Las Tunas han puesto en marcha una campaña de recaudación de donativos para auxiliar a las familias afectadas por el reciente paso del huracán Melissa en el oriente del país.

La iniciativa, que forma parte de un llamado nacional de la organización, busca paliar las necesidades más urgentes de quienes, en provincias como Granma, Santiago de Cuba y Holguín, vieron seriamente dañados o perdieron por completo sus patrimonios.

Jesús Ricardo Pérez Sicilia, vicepresidente de la AHS en el territorio, explicó el espíritu que guía esta acción: “Los jóvenes de la Asociación Hermanos Saíz, en nuestra vocación y en nuestro deber infinito de ser humanistas ante todo, no solo de ser creadores, sino también de crear conciencia (…) hemos diseñado una serie de acciones para contribuir, para ayudar a las personas que resultaron afectadas”.

Pérez Sicilia enfatizó que el objetivo es brindar un apoyo tangible. “Es importante saber que los damnificados no están solos… intentamos extender este abrazo, que no solo es un abrazo espiritual, sentimental, sino también un abrazo objetivo, material, que también es muy importante en estos tiempos”.

La sede de la campaña en la ciudad de Las Tunas será la Casa del Joven Creador, ubicada, según detallaron los directivos, “en el mismo corazón de la ciudad, detrás de la Plaza Martiana”. Allí se concentrarán los esfuerzos los próximos lunes 3 y martes 4 de noviembre.

Ana Margarita Arada Clavería, presidenta de la filial tunera de la AHS, hizo un llamado directo a la comunidad: “Ahí detrás de la Plaza Martiana los estamos exhortando a que lleven todo lo que puedan, cualquier ayuda será bienvenida”.

Ambos representantes coincidieron en que todo aporte es valioso. Se solicita a la población donar medicamentos, ropa, productos de aseo personal y cualquier otro recurso que pueda ser de utilidad para las familias en situación de desastre.

Un movimiento nacional con múltiples frentes

Esta acción de recolección de bienes se suma a otras iniciativas que los artistas jóvenes están desarrollando a nivel nacional. Desde la sede de la AHS en el Pabellón de Cuba, en La Habana, ya se han iniciado campañas similares.

Además, Arada Clavería destacó que muchos creadores se han integrado a brigadas artísticas que se presentan en los centros de evacuación, utilizando el arte como un bálsamo para el espíritu en medio de la crisis.

De esta manera, la Asociación Hermanos Saíz demuestra una vez más el compromiso social de la vanguardia artística cubana, movilizándose no solo para crear belleza, sino también para construir esperanza y solidaridad desde el corazón, cuando más se necesita.

/lrc/

