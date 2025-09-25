25 de Sep de 2025

Intervienen tuneros en disco nominado al Latin Grammy

 Yelaine Martínez Herrera
Las Tunas.- El disco Jirafas, en el que participaron alrededor de una decena de músicos tuneros, está nominado al Latin Grammy en la categoría de música infantil, cuyos resultados se darán a conocer próximamente.

Varios instrumentistas, agrupados en una Camerata comandada por Julio Samuel Segura Ochoa, director en funciones de las orquestas de cámara y sinfónica de la provincia, se involucraron en el fonograma, que evidencia la calidad musical de estos predios. Ellos son: Ángel Ochoa (violín), Dainacet Fernández Alba (flauta), Meidy Aguilera Martín (viola), Luis Rubén Navarro (chelo), Yesenia Perdomo (contrabajo), Amanda de la Caridad González (fagot), Arianna Pérez Mendoza (clarinete) y Omar Briñones (piano).

Además, se sumó Yunior Larrea, líder del grupo Contrapunto, quien fue uno de los arreglistas y productores de la propuesta, junto a Jorge Sosa (pianista). Las canciones del disco, por su parte, corrieron a cargo de la cantautora y pianista Rita Rosa Ruesga, quien estudió en el Conservatorio José White, de Camagüey, actualmente residente en el exterior.

Jirafas también posee una parte llevada a escena y, según anunció Ruesga en su página de Facebook, el 12 de octubre se podrá escuchar y ver esta producción adaptada a obra teatral en el Zunzún Festival 2025.

Escuche la información completa, con opiniones de participantes.

