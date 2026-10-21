Inicia en Las Tunas proyecto Sembrando Vida

Las Tunas.- El proyecto de colaboración internacional Sembrando Vida, en su segunda fase, inició en la provincia de Las Tunas con la participación de mil 500 productores de alimentos, dedicados a la crianza de ganado mayor y menor y a la siembra de cultivos varios.

Patrocinado por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXCID, el programa da continuidad al apoyo del gobierno azteca a la ganadería y la agricultura, el que comenzó en Artemisa y Mayabeque y ahora se extiende al resto del territorio nacional.

Durante el acto de inauguración, la directora ejecutiva de AMEXCID, Maestra Alejandra del Moral Vela, destacó las relaciones de amistad entre las dos naciones y dijo que se trata de países con vínculos de unidad y hermandad desde hace mucho tiempo.

Acotó que el programa pretende que se produzcan más alimentos por lo que entregarán diferentes insumos necesarios para el desarrollo de la actividad agropecuaria y, a propósito, agradeció al Ministerio de la Agricultura de Cuba por su aporte en las mesas técnicas que se hicieron durante el periodo de organización.

También dijo que la solidaridad puede convertirse en buenas cosechas al compartir los conocimientos, de modo que Cuba alcance la soberanía alimentaria que se propone y que se impulse el desarrollo socioeconómico local. Puntualizó que los resultados finales serán fruto del desempeño de los jóvenes, las mujeres y los demás protagonistas del proyecto.

Con la asistencia de los especialistas mexicanos, desde el 21 hasta 29 de octubre se realiza el proceso de inscripción de los beneficiados, para lo que se requiere presentar el carné de identidad y el certificado de tenencia de tierra en propiedad o usufructo, entre otros documentos.

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