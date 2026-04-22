María Zajárova sobre el Coloquio “Patria”: Este foro se ha erigido como baluarte del sentido común

Videomensaje de María Zajárova, directora del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, proyectado en la ceremonia de la inauguración del V Coloquio Internacional “Patria”, La Habana, 16 de abril de 2026.

¡Estimados colegas, queridos amigos!

Me alegra saludar a los participantes y organizadores de la V edición del Coloquio Internacional “Patria”, foro que se ha convertido no solo en un puesto de vanguardia para el libre intercambio de opiniones, sino también en un espacio para el desarrollo de nuevas estrategias de comunicación.

Hoy día, ante las crecientes tendencias negativas en el ámbito informativo internacional, se acentúa la importancia de los esfuerzos conjuntos de los países del mundo en el combate contra la desinformación, la manipulación de la opinión pública y las filtraciones de información. El Coloquio “Patria” es la plataforma a través de la cual periodistas, blogueros, académicos, diplomáticos, funcionarios y figuras públicas luchan por la verdad, por la libertad de pensamiento y por el derecho de cada pueblo a llamar “Patria” a su tierra natal, sin obedecer las normas ajenas impuestas por otros. En un mundo donde la información se ha convertido en un arma, donde la historia se reescribe y países enteros son demonizados, este foro se ha erigido como baluarte del sentido común.

Rusia y Cuba son más que socios. Nos unen relaciones verdaderamente cálidas y fraternales que han pasado la prueba del tiempo. Compartimos valores comunes que defendemos en el ámbito internacional. Se trata de la soberanía, incluida la soberanía digital, la multipolaridad, la confianza en el Derecho Internacional y el papel central de las Naciones Unidas en la resolución de conflictos, la no injerencia en los asuntos internos y la inadmisibilidad de sanciones unilaterales ilegales.

Hoy día se ha desatado una verdadera guerra híbrida contra quienes defienden las políticas soberanas, ya sea Moscú o La Habana, Managua o Beijing. Y esta es, sobre todo, una guerra de ideas. En el año cuando celebramos el centenario del nacimiento de uno de los hijos más destacados de Cuba, Fidel Castro Ruz, no puedo evitar recordar sus palabras:

“Las ideas no necesitan de las armas, en la medida en que sean capaces de conquistar a las grandes masas”.

Que el V Coloquio Internacional “Patria” sea un paso más hacia un mundo donde cada Patria sea respetada y su voz escuchada. Les deseo fructíferos debates, apasionantes descubrimientos y la misma energía inagotable que caracterizó al Comandante Fidel Castro Ruz.

Gracias por su atención. ¡Y… no pasarán!

(Tomado de Cubadebate)