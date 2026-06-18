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Pakistán asegura conversaciones técnicas Irán-EEUU mañana en Suiza

Redacción Tiempo21 2 visitas
Pakistán asegura conversaciones técnicas Irán-EEUU mañana en Suiza
Islamabad.- Pakistán aseguró hoy que comenzarán mañana en Suiza las conversaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán sobre la crisis en Medio Oriente, tras confirmar la firma por vía electrónica del entendimiento entre ambas partes.

En un comunicado, el primer ministro Shehbaz Sharif señaló que el denominado Memorando de Entendimiento de Islamabad, rubricado por los presidentes Donald Trump y Masoud Pezeshkian entrará en vigor de inmediato y como primer paso propiciará la apertura del Estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval por Estados Unidos.

Sharif felicitó a ambas partes por su firme compromiso con una resolución pacífica para, de una vez, poner fin a un conflicto que podría haber acarreado consecuencias devastadoras para la región y más allá.

En ese sentido mencionó, además de Trump y su equipo negociador, al Ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, y al presidente Masoud Pezeshkian por su sabiduría, visión de futuro y altura de miras al abrazar la causa de la paz.

También reconoció los esfuerzos del equipo negociador iraní —incluidos Mohammad Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi y Eskandar Momeni—, cuya paciencia, perseverancia y compromiso con un diálogo constructivo fueron fundamentales para hacer realidad este acuerdo, subrayó.

El jefe de Gobierno paquistaní destacó también el apoyo de Qatar, Arabia Saudita, Türkiye y Egipto, así como del jefe del ejército paquistaní Syed Asim Munir.

Por último, deseó que el memorando de entendimiento sirva como cimiento duradero para un mayor entendimiento, respeto mutuo y prosperidad compartida en toda la región.

(Tomado de Cubadebate)

Temas: Conflicto Estados Unidos Irán

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