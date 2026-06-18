Pakistán asegura conversaciones técnicas Irán-EEUU mañana en Suiza

En un comunicado, el primer ministro Shehbaz Sharif señaló que el denominado Memorando de Entendimiento de Islamabad, rubricado por los presidentes Donald Trump y Masoud Pezeshkian entrará en vigor de inmediato y como primer paso propiciará la apertura del Estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval por Estados Unidos.

Sharif felicitó a ambas partes por su firme compromiso con una resolución pacífica para, de una vez, poner fin a un conflicto que podría haber acarreado consecuencias devastadoras para la región y más allá.

En ese sentido mencionó, además de Trump y su equipo negociador, al Ayatolá Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Líder Supremo de la República Islámica de Irán, y al presidente Masoud Pezeshkian por su sabiduría, visión de futuro y altura de miras al abrazar la causa de la paz.

También reconoció los esfuerzos del equipo negociador iraní —incluidos Mohammad Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi y Eskandar Momeni—, cuya paciencia, perseverancia y compromiso con un diálogo constructivo fueron fundamentales para hacer realidad este acuerdo, subrayó.

El jefe de Gobierno paquistaní destacó también el apoyo de Qatar, Arabia Saudita, Türkiye y Egipto, así como del jefe del ejército paquistaní Syed Asim Munir.

Por último, deseó que el memorando de entendimiento sirva como cimiento duradero para un mayor entendimiento, respeto mutuo y prosperidad compartida en toda la región.

(Tomado de Cubadebate)