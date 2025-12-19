19 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Mipyme TEC Soluciones fortalece innovación tecnológica con donación a Etecsa Las Tunas

19 de Dic de 2025
 - Evelyn Charité
   44

Las Tunas.- En un gesto que refuerza la colaboración entre el sector empresarial estatal y no estatal, la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) TEC Soluchion realizó una donación de recursos para la infraestructura de la red, a la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones en la provincia de Las Tunas.

El acto de entrega se celebró en la sede de TEC Soluchions, donde directivos de ambas partes destacaron la importancia de este tipo de alianzas para el desarrollo local.

Nelson Francisco Reyes González, director de la División Territorial de Etecsa en Las Tunas, agradeció el apoyo y explicó su utilidad.

Por su parte, José Luis Yero Gómez, director general de la Mipyme Tecnológica TEC Soluchion, expresó la motivación detrás de la donación.

Este tipo de colaboración sigue los protocolos establecidos en la provincia para canalizar la solidaridad de donantes hacia donde sea más útil, demostrando cómo los diferentes actores económicos pueden sumar esfuerzos para el beneficio común.

