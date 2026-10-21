Celebran en Las Tunas acto por el Día de la Cultura Cubana

Celebran en Las Tunas acto por el Día de la Cultura Cubana

Las Tunas.- Con la solemnidad de las notas del Himno Nacional entonadas en el Teatro Tunas, la provincia celebró el acto conmemorativo por el Día de la Cultura Cubana, evento que sirvió de colofón a una intensa Jornada por la Cultura en el territorio.

La cita en el Cine Teatro Tunas rindió homenaje a la histórica fecha de 1868 en que el patriota y músico Perucho Figueredo dio a conocer La Bayamesa, canto de lucha que se convirtió en el Himno Nacional y en símbolo de la identidad cubana.

Asimismo, la conmemoración se sumó a las celebraciones por el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, los 50 años del Ministerio de Cultura, las cuatro décadas de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y los 22 años de la Brigada de Instructores de Arte José Martí.

​Durante la ceremonia, la Dirección Provincial de Cultura hizo entrega de merecidos reconocimientos a la vanguardia artística e institucional de la provincia.

La Brigada de Instructores de Arte José Martí fue agasajada en su aniversario 22 por su labor ininterrumpida en la formación, apreciación y creación artística en niños, jóvenes y adultos, distinción que fue entregada por Darlenis Urquiola Guerrero y recibida por Héctor Balmey Ochoa, Presidente Provincial de la Brigada.

En ese mismo espacio, la Asociación Hermanos Saíz recibió un homenaje por sus 40 años estimulando la creación artística y literaria entre la joven intelectualidad, entrega realizada a la presidenta de la organización en el territorio, Ana Margarita Arada Clavería.

​El talento local llenó de matices la jornada a través de variadas presentaciones artísticas en el lobby del teatro, desde la interpretación de música tradicional y trovadoresca hasta declamaciones infantiles y piezas líricas a cargo de reconocidos solistas e instructores, el público disfrutó de una muestra heterogénea de las expresiones culturales tuneras.

De esta manera se disfrutó de la gala central Arte Soy, reafirmando el compromiso de los artistas de la provincia con la defensa y enriquecimiento de las raíces patrias.

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