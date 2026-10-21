Criterio Compartido: Sensibilidad, justicia social y soluciones para las familias cubanas

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dedicó la tercera emisión de Criterio Compartido a la atención de las personas y familias en situación de vulnerabilidad, las respuestas a las preocupaciones ciudadanas y las transformaciones de la política social cubana.



El espacio, transmitido por Radio Rebelde, fue conducido por la periodista Bárbara Betancourt y contó con la intervención telefónica del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos.

Escuche el programa completo aquí:

/lrc/