La fuerza joven vuelve a las comunidades

Las Tunas.- Con una amplia participación de estudiantes de las universidades del territorio en jornadas de limpieza e higienización de áreas aledañas a la avenida Dos de Diciembre, de esta ciudad, se activó una vez nuevamente la Red Juvenil Comunitaria en la provincia.

Según refiere Marcos Alejandro Flores, coordinador provincial de la iniciativa, este proyecto promueve la implicación de las nuevas generaciones en la vida social de las comunidades mediante propuestas que fortalecen los valores, la solidaridad y el compromiso con el entorno.

“La Red Juvenil Comunitaria es un proyecto encaminado a la transformación en los ámbitos económico, político y social, que cuenta con un total de siete programas destinados a la producción, la formación ideológica de nuestro estudiantado y el ahorro energético, entre otras líneas de trabajo”.

Mediante actividades educativas, culturales y recreativas, sus integrantes contribuyen a fortalecer los vínculos entre la juventud y los habitantes de los barrios, al tiempo que favorecen espacios de intercambio, reflexión y aprendizaje colectivo.

“Hemos visitado hospitales pediátricos, hogares de ancianos, centros dedicados a la producción de alimentos y entidades de servicios. Estas experiencias pretenden potenciar el protagonismo juvenil en la identificación de las principales necesidades de cada colectivo y en la búsqueda de alternativas que contribuyan a su bienestar.

“Asimismo, constituyen una oportunidad para desarrollar habilidades, compartir vivencias y consolidar el sentido del deber entre quienes participan en estas labores.

“El trabajo comunitario también representa una vía para fomentar valores como la responsabilidad, el respeto, la solidaridad y la cooperación, esenciales para la armonía social y el ejercicio ciudadano”.

Con estas iniciativas, la Red Juvenil Comunitaria reafirma la importancia de incorporar a las nuevas generaciones a los procesos de cambio en sus territorios, al reconocerlas como protagonistas capaces de aportar ideas, proyectos y esfuerzos al desarrollo de sus comunidades.

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