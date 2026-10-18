La Casa que sostiene el impulso: 40 años de la AHS desde el corazón de Las Tunas

La Casa que sostiene el impulso: 40 años de la AHS desde el corazón de Las Tunas

​Las Tunas.- Hay lugares en Las Tunas donde las horas transcurren a otro ritmo, un espacio donde el tiempo no se mide en minutos sino en canciones compuestas a guitarra limpia, estrofas paridas al calor de la noche o trazos que buscan redefinir los márgenes de una galería.

Ese refugio, conocido por todos como la Casa del Joven Creador, palpita con especial fuerza hoy; este 18 de octubre, la Asociación Hermanos Saíz (AHS) celebra cuatro décadas de historia, y desde este rincón del oriente cubano, la fecha no es solo una efeméride en el calendario: es la reafirmación de un compromiso vital.

Fundada el 18 de octubre de 1986 para unificar a la joven vanguardia artística e intelectual del país, la AHS ha sido, durante cuarenta años, el motor que impulsa los sueños artísticos de generaciones que no superan los 35 años.

En Las Tunas, esa premisa se tradujo desde sus orígenes en un desafío a la inercia cultural, por sus patios y salones han transitado poetas que dinamitaron la décima tradicional, trovadores que le cantaron a las encrucijadas de su época, artistas visuales que convirtieron el espacio urbano en un lienzo de experimentación y teatristas que defendieron las tablas con visceral entrega.

El arte no necesita periferia ni centro; necesita, ante todo, autenticidad y espacio para germinar; bajo el lema de campaña de #LoMejorEresTú, la organización celebra cuatro décadas siendo un faro donde la libertad creadora y el debate crítico convergen de manera natural.

En la sede de la AHS tunera, este aniversario se siente en la ebullición del trabajo cotidiano, en medio de un contexto donde la gestión cultural exige tenacidad y resistencia, los jóvenes creadores de la provincia continúan gestando proyectos, certámenes, peñas literarias y espacios de discusión teórica.

​Para un escritor joven que publica su primer cuaderno, para el músico que busca un escenario o para el realizador audiovisual que concibe su primer cortometraje, la filial de la AHS en Las Tunas ha sido la puerta de entrada al panorama cultural nacional; a través del sistema de becas, premios y eventos que caracterizan a la organización, la huella de la juventud tunera se proyecta hoy con madurez y frescura en todo el archipiélago.

El aniversario 40 encuentra a la AHS en Las Tunas con el reto de seguir leyendo los códigos de su tiempo: las nuevas tecnologías, las tendencias estéticas contemporáneas y las inquietudes de los creadores más jóvenes demandan una asociación dialogante, dinámica y sin ataduras burocráticas.

​Quienes hoy habitan la AHS tunera recogen el testigo de aquellos fundadores de 1986, con la certidumbre de que, mientras exista la urgencia de decir y crear, la Asociación seguirá siendo ese espacio acogedor e imprescindible donde el arte cubano renueva siempre su alma.

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