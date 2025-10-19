19 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Delegación de Las Tunas participa en Seminario Nacional Juvenil de Estudios Martianos

19 de Oct de 2025
 - Redacción Digital Radio Victoria
   78
Por: Yolber López Ramírez.

La delegación de Las Tunas ha dejado una huella significativa en la 49 Edición del Seminario Nacional Juvenil de Estudios Martianos, que se ha realizado entre los días 17, 18 y 19 de octubre en La Habana.

Este evento, que convoca a jóvenes investigadores y estudiantes de todo el país para rendir homenaje a la vida y obra de José Martí, ha sido un espacio de intercambio enriquecedor y reflexión sobre el legado martiano.

Entre los destacados participantes se encuentra Eliannis Torres Sánchez, estudiante de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, quien fue reconocida con una Mención por su trabajo titulado “Martí en Fidel, la fuerza de la verdad y las ideas».

Su investigación resalta la influencia del pensamiento martiano en la obra de Fidel Castro así como la vigencia de las ideas del Apóstol en el proceso revolucionario cubano.

Eliannis compartió su experiencia junto a Daniel Antonio Álvarez Labrada, quien también participó activamente en el evento y estuvieron acompañados por Lennis Ayala Hernández, presidenta del Movimiento Juvenil Martiano en la provincia.

Daniel Antonio Álvarez Labrada, integrante de la delegación tunera al Seminario Nacional.

La presencia de la delegación tunera en este seminario es un testimonio del compromiso y la preparación de los jóvenes de la provincia con su historia y su cultura.

Este reconocimiento a Eliannis no solo refleja su dedicación personal, sino también el esfuerzo colectivo que se realiza en Las Tunas para mantener vivo el legado de José Martí.

/lrc/

Temas: Las Tunas - Movimiento Juvenil Martiano - Seminario Nacional Juvenil de Estudios Martianos

