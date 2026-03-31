Festival de Papalotes llena de colores  Las Tunas

Las Tunas.- Este martes se celebró en la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García González un Festival de Papalotes, como parte de las actividades previas al 65 aniversario de la Organización de Pioneros José Martí, que se conmemora el próximo 4 de abril.

La jornada reunió a pioneros de las enseñanzas primaria, secundaria y especial, quienes llenaron el cielo de colores bajo el lema “Empinando la esperanza y contra el bloqueo”.

El ambiente estuvo marcado por la alegría, la creatividad y el compromiso de las nuevas generaciones con la historia y el futuro de Cuba.

El festival se organizó en varias áreas temáticas. En la dedicada al «Deporte Aéreo» se realizaron demostraciones de parapentes, paracaídas y presentaciones de círculos de interés vinculados a la aviación.

En el espacio llamado «Futuro seguro», los pioneros compartieron con combatientes de la Revolución Cubana, participaron en exhibiciones del movimiento de pioneros exploradores y conversaron sobre el cuidado de los animales.

Otra área, denominada «Donde late mi futuro», estuvo destinada a la creación artística, con dibujos y concursos como Mi amigo palestino y Fidel entre nosotros.

Finalmente, en «Juntos por Cuba» se expusieron las obras dedicadas al centenario del Comandante en Jefe, al aniversario 65 de la Organización de Pioneros José Martí y al 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas.

La miembro del Buró de la Unión de Jóvenes Comunistas en la provincia y presidenta de los pioneros, Maite Escobar Rivera resaltó el carácter integrador de las actividades y la importancia de mantener viva la tradición y el espíritu de unidad entre los niños y jóvenes cubanos.

Con papalotes surcando el cielo tunero, la jornada reafirmó el compromiso de las nuevas generaciones con la paz y la soberanía, en un ambiente festivo que marcó el camino hacia la celebración central del 4 de abril.

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