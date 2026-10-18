Asociación Hermanos Saíz: cuarenta años sembrando futuro para la cultura cubana

Las Tunas.- La historia de la cultura cubana también puede contarse a través de sus generaciones más jóvenes, de esas voces que llegan con nuevas preguntas, otros lenguajes y la necesidad de dialogar con su tiempo. Para acompañar ese impulso creador nació la Asociación Hermanos Saíz (AHS), fundada el 18 de octubre de 1986 durante el Encuentro Nacional de Jóvenes Escritores, Artistas y Técnicos de la Cultura. Desde entonces, la organización ha sido casa, escenario y plataforma para la vanguardia artística e intelectual joven del país.

Su creación fue el resultado de la convergencia de tres importantes movimientos culturales juveniles: la Brigada Hermanos Saíz, integrada por escritores y artistas; la Brigada Raúl Gómez García, que agrupaba a instructores, promotores y técnicos de la cultura; y el Movimiento de la Nueva Trova. Aquella unión permitió reunir bajo un mismo techo las inquietudes, talentos y aspiraciones de una generación llamada a renovar continuamente el panorama artístico nacional.

La AHS lleva con orgullo el nombre de los hermanos Luis y Sergio Saíz Montes de Oca, jóvenes revolucionarios, escritores y amantes de la cultura, asesinados por la dictadura de Fulgencio Batista el 13 de agosto de 1957. Con apenas 18 y 17 años, dejaron una huella que trascendió su tiempo y se convirtió en símbolo de compromiso, sensibilidad y entrega a las mejores causas de la nación.

La Asociación es un espacio de crecimiento para escritores, músicos, actores, investigadores, realizadores audiovisuales y promotores culturales menores de 35 años. Su misión principal consiste en estimular la creación artística y literaria, promover el intercambio de ideas y defender la experimentación estética como una vía legítima para enriquecer la cultura cubana.

A lo largo de cuatro décadas, la AHS ha tejido una extensa red de eventos y proyectos que permiten el encuentro entre creadores y públicos de toda la Isla. Las emblemáticas Romerías de Mayo en Holguín, el Festival Longina en Villa Clara, Oralitura Habana, Atenas Rock o la Jornada de la Canción Política son apenas algunas muestras de la vitalidad de una organización que apuesta permanentemente por el talento joven.

En Las Tunas, encuentra expresión en espacios que ya forman parte de la identidad cultural del territorio. Entre ellos sobresalen el Festival Entre Música, Premio Literario Portus Patris, Salón de Artes Plásticas Guernica, Jornada de performance e intervenciones urbanas La Pupila Archivada; iniciativas en las que la presencia de miembros y proyectos de la AHS han contribuido a fortalecer el diálogo entre las nuevas generaciones y la cultura local.

Desde su sede nacional en el Pabellón Cuba y con filiales en todas las provincias del país, la Asociación apuesta por quienes entienden el arte como una forma de interpretar la realidad y transformar sensibilidades. Los libros publicados, conciertos, exposiciones, obras teatrales o audiovisuales nacidos del talento de sus miembros confirman la vigencia de una organización que crece sin renunciar a su esencia.

A cuarenta años de creada, la Asociación Hermanos Saíz se mantiene como el lugar donde convergen la memoria y la renovación, el legado y la búsqueda, la experiencia y el riesgo creativo. En ella laten las voces de los jóvenes que, generación tras generación, continúan escribiendo nuevas páginas para la cultura cubana.

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