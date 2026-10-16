Los Leñadores repiten su triunfo ante los Toros

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas vencieron 12×6 a los Toros de Camagüey, en el estadio Cándido González, para sumar su segunda victoria consecutiva frente a los agramontinos.

El partido tuvo un desarrollo ofensivo intenso desde los primeros compases. Los tuneros marcaron cuatro carreras en el tercer inning y ampliaron con otras cuatro en el quinto, gracias al empuje de Henry Quintero con dos vuelacercas y Yordanis Alarcón con uno. Además Héctor Castillo y Yudier Roberto S. Baldoquín impulsaron otras anotaciones con batazos oportunos en el octavo y noveno capítulos para sellar el marcador definitivo.

Por los locales, Camagüey reaccionó en el tercer episodio con dos carreras y volvió a descontar en el quinto y octavo, pero no lograron acercarse lo suficiente. Yordanis Samón y Alexander Ayala fueron los más productivos al bate por los Toros, combinando dobles y sencillos que generaron movimiento en las bases.

Entre los mejores al ofensiva por Las Tunas destacaron Yosvany Alarcón (dos hits y una impulsada), Henry Quintero (dos jonrones y cinco impulsadas), Héctor Castillo (dos indiscutibles, una anotada y otra impulsada) Yunieski Larduet con un inatrapable y Yodanis Alarcón con un cuadrangular.

En el montículo, el joven Eldi Velázquez tuvo una actuación sólida en su debut como abridor. Lanzó cinco entradas completas, permitió cinco carreras limpias, pero mostró control y temple para adjudicarse su primera victoria en la Serie Nacional.

El relevo de Anier Pérez fue efectivo, conteniendo la ofensiva camagüeyana durante las últimas cuatro entradas sin permitir libertades.

El resultado deja a los Leñadores con balance de seis triunfos y cinco descalabros, mostrando una mejor cara en los dos últimos choques ante los camagüeyanos.

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