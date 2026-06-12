Preparan capítulo provincial de la Jornada Cucalambeana

Las Tunas.- Del 28 de junio al 1 de julio próximo se desarrollará en la provincia la Jornada Cucalambeana, dedicada en esta ocasión al 197 cumpleaños de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo (El Cucalambé), al centenario del natalicio de Fidel y a la inolvidable repentista Tomasita Quiala.

Dadas las complejidades que vive el país, que dificultan la logística del evento, las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, junto a directivos del sector cultural y personas vitales en la organización del jolgorio, decidieron esta vez concentrar la mayoría de las actividades en el Parque Temático.

Darlenis Urquiola, directora provincial de Cultura, informó a Radio Victoria: “Luego de estudiar diferentes escenarios, decidimos realizarlo allí por su infraestructura, facilidad para el acceso de la población y otros elementos. En esta ocasión, presentamos un programa atemperado a la situación electroenergética del país y el inicio del Guateque Mayor coincidirá, precisamente, con la apertura del verano”.

En ese lugar, al decir de la directiva, se prevén espectáculos, dedicados a la elección de la Flor de Birama, a nuestros infantes, El Cucalambé y Fidel. Además, “contaremos con espacios como el Catauro de la Décima, que incluye la premiación de los concursos nacionales que acoge normalmente la Fiesta Suprema del Campesinado Cubano. También tendremos áreas de tradiciones con música de órgano y otros elencos; el Bohío Campesino; la Feria de Artesanía, y diversas invitaciones.

“Por su parte, en el exterior de la Plaza de la Revolución se realizarán juegos tradicionales infantiles y de adultos, mientras que el interior de esa institución acogerá el evento teórico. Asimismo, la calle Cucalambé –como es costumbre- volverá a abrigar la tradición, con varias acciones”, añadió Urquiola.

La directiva puntualizó también que otras áreas e instituciones de la ciudad acogerán actividades como es el caso de las exposiciones de artes visuales y que se pretende llegar a comunidades con la participación del proyecto Zabaleando.

Así, aunque dadas las circunstancias que vivimos no estemos por esos días en El Cornito, como es tradición, Las Tunas seguirá defendiendo su evento supremo, en honor al autor de Rumores del Hórmigo y la cubanía, en general.

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