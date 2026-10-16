Valoran en Las Tunas Anteproyecto de Ley de la Educación

Las Tunas.- El proceso de consulta del Anteproyecto de Ley de la Educación en Cuba aconteció hoy en esta provincia, con valoraciones y criterios coincidentes en cuanto a la integralidad, coherencia, enfoque humano, alcance e inclusión de la propuesta.

Previo al análisis en el Parlamento cubano se efectuó el encuentro en el campus Pepito Tey de la Universidad de Las Tunas, en el cual participaron representantes de la institución, junto a profesores, metodólogos y dirigentes de la Educación General, con las enseñanzas artística y deportiva y la Universidad Médica.

A partir de la exposición acerca del contenido y características del documento, condujeron el debate los integrantes de la Comisión redactora, el doctor Reynaldo Velázquez Zaldívar, viceministro de Educación Superior y la doctora Margarita McPherson, metodóloga del Ministerio de Educación.

La consulta para el texto generó intervenciones referidas a la mejor definición conceptual de la educación, ampliar respecto al conocimiento de la historia nacional hacia la universal también, en tanto se reconoció el prever la acreditación de la calidad a partir de la experiencia de la universidad.

Una de las sugerencias fue la de integrar el derecho en los contenidos del anteproyecto, que deben visualizarse en relación con otros textos legales aprobados, y como punto de partida la Constitución, y entre otros elementos, aunque está reflejado, precisar el de la protección de datos personales.

Hasta el próximo día 20 continuarán en el país los intercambios acerca del Anteproyecto de Ley de la Educación en Cuba, que se llevará a debate en la Asamblea Nacional, tras los análisis con los organismos formadores y la reelaboración e inclusión de recomendaciones.

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