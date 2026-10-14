La ofensiva tunera se apoya en  Luis Pérez Hemminges

Las Tunas.- Luis Pérez Hemminges, jugador de cuadro de los Leñadores de Las Tunas, se ha convertido en uno de los bates más ofensivos del conjunto tunero y analiza con serenidad el arranque del equipo en la actual campaña.

Perez Hemminges reconoce que el inicio no ha sido el esperado: “No hemos tenido un buen arranque, pero nosotros somos grandes y vamos a ir levantando poco a poco”, asegura con confianza.

Su preparación física y mental ha sido clave para mantener la concentración en los momentos decisivos: “Pienso en la situación de juego y en lo que quiero lograr en el cajón de bateo. Me preparo para hacer un buen contacto y aportar a la victoria del equipo”.

Luis subraya que el calendario de la Serie Nacional exige constancia y disciplina, pero insiste en que el grupo está listo para revertir los resultados: “Vamos preparados a dar lo mejor de nosotros y traer más victorias que derrotas. Somos un equipo unido y vamos a levantar como siempre”.

Con su ofensiva y liderazgo, Luis se consolida como una pieza fundamental en la maquinaria tunera, reflejando la confianza de que los Leñadores encontrarán el camino hacia las victorias que necesitan en esta temporada.

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