Estudiantes de la Universidad Las Tunas ingresan a la FEU

Las Tunas.- Los estudiantes de primer año de la Universidad de Las Tunas ingresaron hoy a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), al recibir el carné que los acredita como integrantes de la organización en una nueva etapa de su perfil académico.

En el centenario de su natalicio se evocó la visión del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz de creer en los jóvenes, ver en ellos entusiasmo, capacidad, responsabilidad, pureza, voluntad y amor a la Patria.

Yeinier Infante Leyva, el Presidente de la FEU en el centro, expuso el significado de ser miembro de la organización más longeva y representativa del movimiento estudiantil cubano fundada por Julio Antonio Mella, la cual es un espacio de crecimiento y de participación.

Al dar la bienvenida a los nuevos integrantes les auguró que juntos, organizados y unidos pueden transformar realidades, pues «el país que soñamos, la Universidad que queremos, y el futuro que merecemos se construye con jóvenes comprometidos, preparados, críticos, apasionados y patriotas».

Geordanis Leyva Peña, de la carrera de Marxismo-Historia, expresó el juramento y el sentir de quienes ingresan a la FEU, al incorporarse como dignos continuadores de Mella, Trejo, Echeverría y de Fidel, y hacer de su pensamiento guía para la acción.

Durante el cierre del acto tuvo lugar la firma del libro de ingreso, el documento que acredita el ingreso oficial a la FEU; un momento cuya definición es la de «firmar un pacto con la historia, con el presente y con el futuro de Cuba».

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