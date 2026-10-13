Cinemazul, un nuevo «rodaje»

Las Tunas.- Este martes se inauguró en el Balcón de Oriente el festival de apreciación cinematográfica Cinemazul, evento con características únicas en Iberoamérica, que abarca cinedebates, actividades extensionistas y otras propuestas.

Con la presencia de Osbel Lorenzo Rodríguez, Primer Secretario del Partido en la provincia; la vicegobernadora Juana Yamilka Viñals Suárez; Darlenis Urquiola, directora de Cultura en nuestra localidad; entre otras autoridades, quedó abierta la cita en el lobby del teatro Tunas.

Jorge Smith, otrora director de esta emblemática institución, condujo el acto de apertura, reconociendo particularidades y valores del festival. «Seremos parte de una experiencia única cuando la pantalla grande se convierta en punto de encuentro y nos invite a reflexionar sin movernos de las lunetas», expresó él en ese contexto.

Asimismo, fueron presentados los ocho cineclubistas que en esta ocasión están en competencia y las melodías del coro profesional Euterpe aderezaron el momento.

Luego, se inauguró allí la exposición Voces tras el silencio, muestra colectiva de seis artistas de la localidad: Yamila Coma, Annia López, Martha Borrell, Liset Gutiérrez, Lisbeth Avilés e Ismaray Aguilera. Inquietudes, dinámicas y rostros femeninos pululan en las obras, a tono con la presencia de la mujer en el arte, temática que inspira la 32 edición del Cinemazul.

Por su parte, Leonel Escalona Estrada, director provincial de Cine, aseguró a Radio Victoria el diseño de un programa variado como fortaleza del festival, donde destaca el uso del cine móvil para llegar a diferentes comunidades, más allá de las actividades en la sala Titón, la sede principal.

Entre las acciones en otras instituciones acometidas este martes figuraron la proyección del drama biográfico Joy en el hogar materno del reparto Buena Vista y del drama musical Los caballeros las prefieren rubias, en el hogar de ancianos 28 de septiembre.

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