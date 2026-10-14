Transformaciones impulsan la recuperación del transporte en Las Tunas

Las Tunas.- A asumir las transformaciones como una oportunidad para recuperar las empresas, su fuerza laboral y las capacidades productivas, llamó el primer secretario del Comité Provincial del Partido en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, durante un intercambio con directivos del sector del transporte.

El máximo dirigente político insistió en que estas medidas constituyen la continuidad de todo lo que en los últimos años se ha hecho para transformar la empresa estatal socialista. Además, señaló que varias entidades de la provincia ya trabajaban en el perfeccionamiento de sus servicios.

Entre las entidades que integran el Ministerio de Transporte en el territorio, las experiencias más favorables hasta la fecha corresponden a la Empresa de Servicios Portuarios, la Empresa Provincial de Transporte de Pasajeros y Cargas Generales Cardinal y Taxis Cuba.

En el caso de los portuarios, el establecimiento de Carúpano logró revertir la compleja situación financiera que atravesaba gracias a los servicios prestados a los nuevos actores económicos. La entidad registra utilidades y aumenta el salario promedio de sus trabajadores.

Por su parte, Cardinal restableció los servicios de transportación de pasajeros desde todos los municipios hacia la capital provincial, gracias al combustible que adquiere mediante acuerdos de cooperación con las nuevas formas de gestión. Asimismo, recupera la terminal intermunicipal, donde construye, en alianza con una mipyme privada, la primera servicentera de la provincia.

La agencia de Taxis Cuba en Las Tunas es referente nacional en la búsqueda de alternativas para el aprovechamiento de fuentes renovables de energía. Además, mediante un contrato con un actor económico privado garantiza el combustible que demandan sus servicios. Gracias a la eficacia de sus proyectos, figura entre las entidades incluidas en futuras inversiones respaldadas con financiamiento del Fondo de Desarrollo del Ministerio de Transporte.

Ferrocarriles de Cuba también recupera sus servicios de transportación de pasajeros, al tiempo que ejecuta acciones de mantenimiento en sus vías. En los próximos días debe restablecer además el servicio del tren urbano de la capital provincial.

Entretanto la Empresa de Cargas Generales, define proyectos para la recuperación de sus prestaciones. Ómnibus Nacionales espera la aprobación por parte de su entidad nacional de varias iniciativas concebidas en el territorio, mientras que Transporte Escolar se transformará en una mipyme estatal y rescata importantes servicios en su base y taller provincial.

Mientras estas acciones avanzan en las entidades dedicadas a la transportación de pasajeros, cargas y otros servicios, la filial territorial de AXESS, empresa encargada de la comercialización de equipos, partes y piezas del Ministerio de Transporte, habilitará un nuevo local para iniciar la venta de automóviles en la provincia y de accesorios para más de veinte marcas de vehículos de procedencia china.

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