Acoge Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas iniciativa internacional Miércoles Globales

Las Tunas.- Como parte de la Estrategia de Internacionalización, la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas comienza este 14 de octubre el espacio de intercambio de saberes “Miércoles Globales”, una experiencia para socializar las buenas prácticas en el ámbito de la salud.

El primer encuentro estará dedicado al abordaje integral del cáncer de mama en Cuba y en el Reino de Lesotho, ante un contexto convocado a reducir la mortalidad por esa causa en un 2,5 por ciento anual, lo que a lo largo de un período de 20 años puede salvar la vida de 2,5 millones de personas, según advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de la promoción de políticas para fortalecer los sistemas de los servicios de diagnóstico precoz y tratamiento.

En esta ocasión expondrá las experiencias por el territorio la especialista de Primer Grado en Medicina General Integral y Oncología Martha Elena Espinosa Velázquez, jefa del servicio de Oncología del Hospital Provincial Doctor Ernesto Guevara de la Serna, mientras representará al Reino de Lesotho el doctor Howard Ndaba, especialista en Oncología Clínica.

Alumnos ayudantes y residentes de Oncología y especialidades afines, así como estudiantes de la Vanguardia Mario Muñoz Monroy y reconocidos con el Premio al Mérito Científico, podrán participar junto a galenos y docentes en el espacio “Miércoles Globales”, que bajo el auspicio del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad médica, se proyecta por enriquecer la formación de los profesionales de la salud desde una perspectiva global.

El cáncer de mama es el más común en todo el mundo y la principal causa de mortalidad por esta afección entre las mujeres, de ahí que son múltiples las iniciativas convocadas en el mundo para promover una agenda del control del cáncer centrada en la persona.

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