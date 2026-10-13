Conmemoran en El Hormiguero el aniversario 158 del levantamiento de los tuneros

Las Tunas.- Los 158 años de la incorporación del territorio tunero a la primera gesta emancipadora del pueblo cubano fueron conmemorados en el sitio histórico El Hormiguero, lugar donde Vicente García proclamó el grito de «Independencia o Muerte» el 13 de octubre de 1868.

El acto político-cultural, presidido por las máximas autoridades de la provincia y del municipio cabecera, destacó una vez más la trascendencia histórica de aquel acontecimiento y el papel desempeñado por los tuneros en la preparación e inicio de la primera contienda por la libertad de Cuba.

La ocasión resultó propicia además para la entrega de los Premios 13 de Octubre a dos jóvenes sobresalientes por su desempeño en las actividades de sus respectivas organizaciones: Yrisleydis Carmenate Cabrera, instructora de arte, y Adrián Gómez Oliva, director del museo del municipio de Jobabo.

Durante la conmemoración, el historiador y profesor Fidelio Fernández Bolaños evocó los sucesos ocurridos en ese lugar el 13 de octubre de 1868 y resaltó que aquellos hechos marcaron no solo la incorporación de Las Tunas a la primera de las guerras independentistas cubanas, sino también el papel decisivo que desempeñó Vicente García González en la organización de la lucha armada.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, el miembro del secretariado provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Yosbani Aguilera, ratificó el compromiso de las nuevas generaciones con el legado histórico de la nación y con la defensa de los ideales de quienes marcharon a la manigua para combatir el colonialismo español.

El 13 de octubre de 1868, apenas tres días después del levantamiento protagonizado por Carlos Manuel de Céspedes en La Demajagua, los patriotas tuneros, encabezados por Vicente García González, se sumaron a la contienda independentista en este paraje situado en las inmediaciones de la ciudad. Desde allí avanzaron sobre Las Tunas y lograron sitiar la Iglesia Parroquial, la edificación más fortificada de la localidad, donde se habían refugiado las tropas españolas ante la arremetida insurrecta.

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