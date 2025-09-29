29 de Sep de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Los trabajadores del Ministerio de Justicia en Las Tunas no se quedaron detrás

 - Yaimara Cruz García
   16
Las Tunas.- La provincia de Las Tunas se encuentra entre los territorios que el país concluyeron de manera satisfactoria el proceso de digitalización de los registros del Estado Civil en el país.

Así trascendió durante un acto en el que se reconocieron a los que más aportaron en la culminación de este proceso y que estuvo presidido por Oscar Manuel Silvera Martínez, Ministro de Justicia.

Con la total informatización de esos servicios del sistema de Ministerio de Justicia se garantiza una gestión eficiente y de mayor calidad, pues contribuye a la reducción de los términos que recibe el cliente, además de preservar la memoria histórica de la nación.

Annia Naomi Cortés Pérez, directora provincial de Justicia dijo al respecto que se han logrado insertar en el sistema unos mil 125 tomos, los cuales incluyen matrimonios, nacimientos, defunciones, entre otros.

Estos tomos digitalizados se encuentran en la plataforma y por tanto pueden ser visualizados por todos los registros del país, además de permitir el uso del sello electrónico que tiene validez legal en el tráfico jurídico.

Con el avance de estos procesos se reduce la carga laboral, los tiempos de espera de los clientes que pueden solicitar sus trámites en línea, desde cualquier lugar a través de las páginas del Ministerio de Justicia.

/lrc/

Temas: Las Tunas - ministerio de justicia de cuba - proceso de digitalización

