Cuba cae en su debut mundialista ante República Dominicana

Las Tunas.- La selección cubana Sub-15 inició con derrota su camino en la Copa Mundial de Béisbol WBSC 2026, al caer por 14×4 frente a República Dominicana en el Parque Kukulcán Álamo de Mérida, México.

El tunero Yadisnel Reyes asumió labores de relevo y trabajó 2.1 entradas, en las que permitió cuatro carreras limpias con un ponche y un boleto, en un esfuerzo que no pudo frenar la ofensiva caribeña.

El conjunto cubano apenas conectó dos imparables, ambos salidos del madero del avileño Braon Ariel González, quien se fue de 3-2 con tres carreras impulsadas, convirtiéndose en el único bateador efectivo de la jornada.

El resto de la alineación no logró descifrar el pitcheo rival, acumulando nueve ponches y tres errores defensivos que pesaron en el marcador.

Por Cuba, Hanser David Delis cargó con la derrota tras permitir seis carreras en apenas una entrada de labor. Luego vinieron los relevos de Reyes, Edgar Labrador y Marlon Erremayor, quienes tampoco pudieron contener a una ofensiva dominicana que sumó 14 imparables y mantuvo presión constante en cada episodio.

El dominicano Milfree Figueroa fue la gran figura del encuentro al conectar cuadrangular y remolcar cuatro carreras, liderando el ataque que definió temprano el rumbo del partido.

Cuba fabricó sus cuatro anotaciones en la primera y tercera entradas, pero no volvió a marcar en el resto del desafío.El marcador reflejó la superioridad de los quisqueyanos.

La derrota obliga a los cubanos a reaccionar de inmediato, pues este sábado enfrentarán a Sudáfrica en su segundo compromiso del grupo A. El choque está programado para las 3:00 p. m. en Mérida (5:00 p. m. hora de Cuba), en el mismo escenario del debut.

El equipo dirigido por Alexander Urquiola deberá ajustar su ofensiva y mejorar la defensa si quiere mantenerse en la lucha por avanzar a la Súper Ronda.

La actuación de Reyes, pese a las dificultades, marca el inicio de su experiencia internacional con el uniforme de las cuatro letras, un reto que lo coloca en el centro de la atención tunera dentro del certamen.

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