Incendio de la ciudad, una evocación de historia

Las Tunas.- Este sábado, 150 años después del incendio de nuestra ciudad por las tropas mambisas bajo el mando de Vicente García, se rememoró el histórico hecho ante la casa museo del León de Santa Rita, como es tradición.

Reunidos allí, con la presencia de las máximas autoridades de la provincia, el pueblo evocó el arrojo con que el adalid tunero, conocido también como El Rey de los Convoyes, prefirió quemar nuestra ciudad, empezando por su casa, antes de verla esclava del colonialismo español.

Al calor de estos tiempos, algunos artistas interpretaron en ese lugar personajes relacionados con el suceso, mientras otros emitieron mensajes alegóricos o dedicaron obras henchidas de patriotismo. El narrador oral Maike Machado compartió, por ejemplo, una ferviente declamación de la que emergieran frases al estilo de : «Fuiste para la Patria el grito, que aún se escucha en la espesura», en honor a Vicente. Por su parte, Elizabeth Borrero interpretó a Brígida Zaldívar, quien se mantuvo fiel a su esposo (nuestro patriota) a pesar de la crueldad de los españoles, como es el caso del coronel Eugenio Loño, que encerró a la familia de Vicente en la casona de la entonces calle Real, donde perdieron la vida dos de sus hijos.

Ante esa vivienda, hoy museo municipal, también se presentaron otros artistas como Frank Herrera (actor), Lays Rodríguez (cantante), Osmar Briñones (pianista) y uno de los hermanos Zabala.

La voz de Magdiel Mola condujo la cita y el Doctor en Ciencias Pedagógicas José Ignacio Reyes González pronunció esclarecedoras palabras sobre la fecha, el contexto y sus protagonistas. «El incendio de la ciudad, en 1876, tiene un alto valor político, militar, social y moral (…). Del incendio de Las Tunas supo el Rey (…). Les demostró que por la vía militar era imposible rendir a los cubanos (…). A 150 años de este hecho, se corrobora la voluntad del pueblo tunero de no claudicar ante la presión del enemigo y levantar la moral en la defensa de las conquistas alcanzadas», expresó el prestigioso docente.

No podía faltar la rememoración de aquel momento desde la interpretación del hecho en sí. Entonces, por la calle que le honra con su nombre, estaba Vicente García encarnado por el actor Luis Andrés Till, y también su tropa. «¡Capitán Silva, coja su antorcha y empiece por ahí!», se escuchó en la voz del intérprete. «¿Pero es su casa?», le dijo el interlocutor. «Por eso te digo…», respondió quien fuera electo, por sus méritos militares, como Presidente de la República de Cuba en Armas.

Luego la pirotecnia hizo lo suyo e imaginamos el momento del que emergió aquella frase: «¡Tunas, con dolor en el alma te prendo candela, pero prefiero verte quemada antes que esclava!». Antorchas en manos, también la recordamos… Este es, sin dudas, uno de los momentos más importantes de la Jornada de la Cultura Tunera.

/abl/