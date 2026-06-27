El ajedrez tunero en el Capablanca 

Las Tunas.- La edición 59 del Internacional Capablanca in Memoriam – OPEN 2026 concluyó dejando un saldo alentador para los representantes de Las Tunas, quienes mostraron solidez, resistencia y proyección en el torneo más prestigioso del ajedrez cubano.

El mejor ubicado fue el MI Michel Alejandro Díaz Pérez, quien con 6 puntos se instaló en el puesto 16 gracias a un balance de cuatro victorias e igual número de tablas y solo una derrota. Aunque cedió 7,9 unidades de su coeficiente FIDE, su actuación lo confirma como referente nacional.

La gran revelación fue Ibrain Fernández Aguilera, que cerró en el lugar 25 con 5,5 puntos tras tres victorias, cinco tablas y una derrota. Su desempeño le permitió sumar 14,8 puntos de rating, un salto clave que lo proyecta como una de las figuras emergentes del ajedrez cubano.

Por su parte, MF César Alejandro Pérez Rodríguez ocupó el puesto 34 con 5 unidades, producto de cuatro victorias, dos tablas y tres derrotas. El actual campeón Blitz de Cuba cedió 12,8 puntos de rating, pero su calidad competitiva lo mantiene en la élite nacional.

El más veterano, MN Edilberto Mercantete Rodríguez, firmó un torneo peculiar con ocho tablas y una derrota, sin victorias. Su resistencia fue notable, aunque el costo en rating fue elevado: −46,2 puntos.

En el balance colectivo, Michel se consolidó en el Top 16, Ibrain sorprendió en el Top 25 con un salto de rating, César se mantuvo en el Top 34 mostrando combatividad y Edilberto aportó experiencia con un invicto de empates.

En el Sub-16, Eduardo Michel Jiménez Puig finalizó en el puesto 15 con 5 puntos, mientras que Abel Naranjo Cruz ocupó el lugar 34 con 4 unidades y una ganancia de 9,6 puntos de rating, confirmando que el relevo tunero también dejó huella en el Capablanca.

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