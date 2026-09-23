Inicia Jornada de la Cultura en Las Tunas

Las Tunas.- Con la presencia de Osbel Lorenzo Rodríguez, Primer Secretario del Partido en la provincia, la vicegobernadora Juana Yamilka Viñals Suárez y otras autoridades, quedó inaugurada este miércoles la Jornada de la Cultura Tunera, en el parque Vicente García, de la ciudad principal.

La evocación al patriotismo del León de Santa Rita y a los valores artísticos e históricos de nuestra comarca, en general, matizaron la apertura de la cita, que contó con la actuación de solistas como José Fidel Sánchez Almarales, Lays Rodríguez e Iraida Williams, además del cuarteto de trombones Melodía y la Banda Provincial de Concierto.

La presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Misleydi García Osorio, destacó en las palabras centrales, la historia y la identidad que nos distinguen, e invitó a los presentes a disfrutar el amplio programa de actividades culturales y recreativas para agasajar el aniversario de nuestra ciudad.

Coloquios, exposiciones, conciertos, tertulias, recitales de poesía, bailables, proyecciones cinematográficas, descargas, conversatorios y homenajes están entre las propuestas en agenda, iniciativas que se extenderán hasta el próximo 30 de septiembre.

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